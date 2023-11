Greene décide de forcer le vote sur la destitution de Mayorka

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a décidé jeudi de forcer un vote sur la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, relançant une question qui avait été largement laissée de côté alors que le GOP reste divisé sur son autorité de destitution.

La résolution privilégiée – qui nécessite une action rapide – accuse Mayorkas d’« admission volontaire de personnes traversant la frontière » et affirme qu’il a le devoir de protéger les États-Unis d’une « invasion ».

Greene accuse également Mayorkas d’avoir violé le Secure Fence Act – une loi de 2006 qui exige la perfection à la frontière en déclarant la frontière opérationnellement sécurisée uniquement si aucune personne ni aucune contrebande n’entre de manière inappropriée dans le comté.

“Alejandro Nicholas Mayorkas, dans son incapacité à faire respecter la loi, s’est livré à un comportement incompatible avec ses fonctions d’officier civil des États-Unis”, indique la résolution de Greene.

Mayorkas a repoussé les affirmations selon lesquelles il aurait violé la loi – affirmant que même les législateurs du GOP craignent qu’ils établissent une norme impossible.

« Le Secure Fence Act, en particulier la loi, définit le contrôle opérationnel comme le fait de ne pas permettre à un seul individu de traverser illégalement la frontière. Selon cette définition statutaire, aucune administration n’a obtenu le contrôle opérationnel », a déclaré Mayorkas lors de sa comparution devant les législateurs en juillet.

« De toute évidence, une certaine dose de raisonnable doit être appliquée ici », a-t-il déclaré aux législateurs l’année dernière, interrogé sur la loi. « Et en regardant cette définition du point de vue du raisonnable, nous consacrons désormais 24 000 personnes à la frontière. Nous augmentons le personnel, les installations et les autres méthodes de soutien. Et à mon avis, les contrôles opérationnels signifient maximiser les ressources dont nous disposons pour obtenir les résultats les plus efficaces.

Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) et les démocrates du Congrès ont qualifié cette initiative d’utilisation inappropriée de la destitution en raison de divergences politiques, car Mayorkas n’a pas commis de crimes ou de délits graves comme l’exige la constitution.

“Alors que la majorité parlementaire a perdu des mois à essayer de marquer des points avec des attaques sans fondement, le secrétaire Mayorkas a fait son travail et s’est efforcé d’assurer la sécurité des Américains”, a déclaré le DHS dans un communiqué.

« Au lieu de poursuivre leurs mascarades imprudentes de destitution et leurs attaques contre les forces de l’ordre, le Congrès devrait travailler avec nous pour assurer la sécurité de notre pays, s’appuyer sur les progrès réalisés par le DHS et mettre en œuvre les réformes désespérément nécessaires pour notre système d’immigration défaillant que seule la législation peut réparer. »

Greene a présenté la mesure de destitution comme une résolution privilégiée, qui oblige les dirigeants à prendre des mesures sur la mesure dans un délai de deux jours législatifs. La Chambre a quitté Washington jeudi et devrait se réunir à nouveau lundi soir.

Sa décision de forcer un vote sur la résolution de destitution de Mayorkas constitue une autre décision difficile pour le président Mike Johnson (R-La.), qui a été élevé au poste le plus élevé il y a environ deux semaines. Les dirigeants peuvent présenter le projet de loi, proposer une motion pour déposer la mesure ou la renvoyer à un comité, chacun nécessitant un vote à la majorité simple.

Les Républicains ciblent depuis longtemps Mayorkas pour ce qu’ils considèrent comme un échec dans la sécurisation de la frontière et affirment qu’il a menti au Congrès – une affaire découlant d’un échange avec un législateur au cours duquel il n’a pas pu répondre, ainsi que de sa défense générale de sa gestion. de la frontière.

Lors d’une audience l’année dernière, Mayorkas a déclaré en réponse à une question du représentant Chip Roy (Républicain du Texas) que les États-Unis avaient effectivement un contrôle opérationnel de la frontière, ajoutant : « Et membre du Congrès, je pense que le secrétaire à la Sécurité intérieure aurait dit la même chose en 2020 et en 2019. »

Après que le Parti républicain ait pris le contrôle de la Chambre, les législateurs ont commencé à se battre pour être les premiers à engager une procédure de destitution. Le représentant Pat Fallon (Républicain du Texas) l’a fait juste après les efforts à plusieurs tours de l’ancien président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) pour sécuriser le marteau, ce qui a incité le représentant Andy Biggs (R-Airz.) à noter qu’il était le premier à introduire le marteau. idée l’année précédente.

Mais l’idée a échoué alors que le GOP reste divisé sur la question de savoir s’il souhaite poursuivre la destitution – les Mayorkas semblant être laissés de côté alors que la Chambre avance dans une enquête de destitution du président Biden.

Dans le passé, les législateurs ont mis en garde contre cette idée – soit parce qu’elle pourrait ne pas garantir les votes, soit par crainte de précipiter le processus.

“Nous n’avons pas les votes”, a déclaré le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride) en juin.

La résolution de Greene devance un processus en cours de la part du président de la Chambre des représentants pour la sécurité intérieure, Mark Green (R-Tenn.), qui a accusé Mayorkas de « manquement au devoir » et a présenté un plan en plusieurs parties pour revoir le travail du secrétaire – quelque chose qu’il envisage de remettre au comité judiciaire de la Chambre, qui supervise les mises en accusation.

Le représentant Michael McCaul (Républicain du Texas) a mis en garde contre une procédure de mise en accusation précipitée sans avoir préalablement présenté ses arguments, malgré ses propres critiques passionnées de la performance professionnelle de Mayorkas.

Pourtant, en tant que président du Comité de la sécurité intérieure en 2013, il a mis en garde contre l’adoption de la norme que Greene utilise désormais pour cibler Mayorkas.

« Lorsque vous insérez ce chiffre comme mesure dans la définition du contrôle opérationnel, vous rendez impossible l’obtention d’un contrôle opérationnel. La perfection ne devrait pas être l’ennemie du bien. Avec cette définition, encore une fois, nous n’obtiendrons jamais le contrôle opérationnel car rien dans la vie n’est à 100 pour cent », avait-il déclaré à l’époque.

La décision de Greene de forcer un vote sur sa résolution visant à destituer Mayorkas est intervenue un jour après que la députée a déclaré dans un poster sur Xanciennement Twitter, que deux de ses électeurs « ont été assassinés par un passeur d’êtres humains avec un véhicule rempli d’étrangers illégaux ».

La famille qui réside dans son quartier a été tuée alors que le passeur cherchait à échapper à la police lors d’une course-poursuite à grande vitesse.

Elle a dirigé sa fureur contre Mayorkas, écrivant sur X : « C’est inacceptable ! Alejandro Mayorkas manque à son devoir de sécuriser notre frontière sud et mes électeurs sont en train de mourir !!

Jeudi matin, elle a dévoilé son prochain mouvement.

« Je suis désolé que nous ne puissions plus défendre vos frontières, nous avons une grave crise de sécurité nationale à notre propre frontière. J’en ai fini avec les audiences, les rapports et les phases. La seule réponse est la destitution, il est temps”, a-t-elle déclaré. écrit le X.

Les efforts de Greene pour accélérer la résolution de sa destitution ne sont pas sans précédent.

En juin, la représentante Lauren Boebert (Républicaine du Colorado) a utilisé la même stratégie procédurale pour forcer le vote de sa résolution visant à destituer le président Biden pour sa gestion de la frontière et de la politique d’immigration entre les États-Unis et le Mexique. Sa résolution accusait Biden d’abus de pouvoir et de manquement au devoir.

La Chambre a finalement voté pour renvoyer le projet de loi aux comités du pouvoir judiciaire et de la sécurité intérieure, évitant ainsi aux législateurs d’avoir à se prononcer directement sur la question.

Mais le moment choisi pour l’intervention de Greene n’est pas idéal pour la Chambre. Les législateurs courent contre la montre pour financer le gouvernement d’ici le 17 novembre ou risquer une fermeture, un effort qui s’est révélé difficile jusqu’à présent lors de la conférence agitée du House GOP.

Mis à jour à 11h32