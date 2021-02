Greene célèbre le troisième anniversaire de la fusillade de Parkland en demandant plus d’armes à feu dans les écoles

La représentante de QAnon, Marjorie Taylor Greene, a marqué le troisième anniversaire de la fusillade de masse de Parkland avec un tweet appelant à plus d’armes à feu dans les écoles.

Le républicain a fait ce commentaire incendiaire après que le président Joe Biden ait appelé à une approche de « bon sens » de la réforme des armes à feu alors qu’il commémorait les 17 vies perdues dans le massacre.

Greene a écrit: « Joe Biden avait 30000 gardes armés lors de son investiture, il croit clairement aux bons gars avec des armes. La meilleure façon d’éviter les fusillades dans les écoles est d’abroger toutes les zones scolaires sans armes à feu et de protéger nos enfants comme il se protège.

L’homme de 46 ans a précédemment suggéré que les fusillades de Parkland et Sandy Hook avaient été organisées et a refusé les appels à démissionner suite à ces commentaires.

Greene portant un masque facial « Trump Won » le 3 janvier, un mois après les élections générales qu’il a perdues

Cela vient après que Biden a publié une déclaration disant que son administration « n’attendra pas la prochaine fusillade de masse » avant de faire avancer la législation.

« Nous prendrons des mesures pour mettre fin à notre épidémie de violence armée et rendre nos écoles et nos communautés plus sûres », a déclaré dimanche le président.

Les parents des enfants tués dans le déchaînement le mois dernier ont exigé que Greene démissionne après ses commentaires selon lesquels le massacre de février 2018 avait été organisé.

En mai de cette année-là, elle a publié en ligne un article sur le député du shérif du comté de Broward, Scot Peterson, qui s’est enfui lorsque la fusillade de la Saint-Valentin a commencé, recevant une pension de retraite.

Dans la section des commentaires, quelqu’un a écrit: « Cela s’appelle une récompense pour garder la bouche fermée car il s’agissait d’un tir planifié sous faux drapeau. »

Greene a répondu: «Exactement.

Un autre a commenté: « Reposez-vous pour avoir suivi le plan diabolique. Vous savez que ce n’est pas pour faire du bon travail.

Greene a répondu: «Mes pensées exactement !! Payé pour faire ce qu’il a fait et garder la bouche fermée!

Les militants des droits des armes à feu affirment fréquemment que les fusillades dans les écoles sont des événements de «faux drapeau», orchestrés par des démocrates avec des acteurs rémunérés, plutôt que de vraies victimes. Ils croient que les scénarios visent à stimuler le contrôle des armes à feu.

Les proches des 17 étudiants et membres du personnel tués dans le massacre ont exigé avec fureur sa démission, et David Hogg, un survivant de la fusillade, l’a appelée à s’excuser.

«Excusez-vous maintenant ou continuez à répandre ces conspirations et nous ne manquerons pas de faire des 2 prochaines années de votre vie non seulement votre dernière au Congrès, mais aussi un enfer», a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’ils «accepteraient également votre démission au lieu de présenter des excuses».

Plus tôt ce mois-ci, les démocrates ont voté pour retirer Greene de ses fonctions au comité, en partie à cause de ces remarques.

Biden a déclaré dimanche qu’il souhaitait que le Congrès adopte des lois qui exigeraient des vérifications des antécédents de toutes les ventes d’armes à feu et interdiraient les armes d’assaut et les magazines de grande capacité.

Le président Joe Biden a appelé dimanche le Congrès à adopter des réformes de « bon sens » aux lois nationales sur les armes à feu. Le président est vu ci-dessus dans le bureau ovale vendredi

Le tireur de l’école avoué, Nikolas Cruz, qui avait 19 ans à l’époque, était armé d’un fusil de type AR-15 et a tiré entre 100 et 150 coups dans un déchaînement qui a tué 14 étudiants et trois membres du personnel adulte du lycée Marjory Stoneman Douglas. .

Biden a déclaré que le Congrès devait également éliminer « l’immunité pour les fabricants d’armes à feu qui ont sciemment mis des armes de guerre dans nos rues ».

Cruz a pu acheter le fusil d’assaut légalement, malgré des problèmes de santé mentale connus.

Même dans un pays qui s’est habitué aux tirs de masse et à la violence armée, la fusillade en Floride a suscité l’indignation à travers les États-Unis et a suscité de nouvelles demandes de contrôle des armes à feu.

Mais avec Donald Trump à la Maison Blanche et les républicains contrôlant le Sénat à l’époque, la législation approuvée par les démocrates à la Chambre des représentants n’allait nulle part.

Les gens se tiennent dans le mémorial de fortune en face de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland à l’occasion du troisième anniversaire de la fusillade dimanche. Le tireur de l’école avoué, Nikolas Cruz, qui avait 19 ans à l’époque, était armé d’un fusil de type AR-15 et a tiré entre 100 et 150 coups dans un déchaînement qui a tué 14 étudiants et trois membres du personnel adulte de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas

La présidente démocrate Nancy Pelosi a déclaré dimanche que la Chambre essaierait à nouveau.

« Nous adopterons ces projets de loi et d’autres qui sauveront des vies et réaliserons les progrès que la communauté de Parkland et le peuple américain méritent et exigent », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Bien que les sondages concluent que la plupart des Américains sont favorables à une sorte de réforme de la législation sur les armes à feu, les administrations américaines successives ont été impuissantes à adopter une législation.

«Le moment est venu d’agir», a déclaré Biden.