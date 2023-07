Greenberg: Le dernier mess du nord-ouest montre qu’il est temps pour Pat Fitzgerald de partir

J’ai toujours trouvé ridicule l’idée que Pat Fitzgerald quitte Northwestern pour la NFL.

Il était parfait pour Northwestern et vice versa, un rallye d’encouragement à pied de fierté violette qui peut mener une équipe à un ou deux Outback Bowl. Aurait-il pu obtenir un concert d’entraîneur-chef de la NFL? Bien sûr. Aurait-il réussi ? Je suis sceptique.

Maintenant, Fitzgerald devra peut-être quitter sa maison de longue date à Northwestern pour le purgatoire du football, et je ne parle pas des Bears de Chicago.

Samedi, le Daily Northwestern a publié un récit écœurant de bizutage dans le programme de football basé sur une interview avec un joueur anonyme. Cela ressemblait au genre d’histoire qu’un journal universitaire publie sur une fraternité incontrôlable et incontrôlable.

Une déclaration attribuée à l’équipe de football du Nord-Ouest a nié la gravité des allégations plus tard samedi.

Déclaration de toute l’équipe de Northwestern repoussant les allégations de bizutage, qu’ils qualifient d' »exagérées et tordues ». Ils disent également que l’entraîneur Pat Fitzgerald n’avait aucune connaissance ou implication dans les allégations. pic.twitter.com/lMOAgCe0EB – Adam Rittenberg (@ESPNRittenberg) 9 juillet 2023

Appelez-moi un cynique, mais même si cela a été signé « l’équipe de football ENTIÈRE », des phrases comme celle-ci se lisent comme la rotation d’un professionnel des relations publiques : « Nous nous engageons à favoriser un environnement favorable et inclusif qui favorise le bien-être et le développement de chaque individu sur notre équipe. »

Disons que le compte (qui a été sauvegardé par un autre joueur anonyme) donné au Daily Northwestern était exagéré. Cela peut certainement arriver lorsque vous comptez sur la mémoire et la fiabilité des sources. Mais à mesure que de plus en plus de détails sont rapportés, il devient plus difficile de croire à l’exagération :

L’ancien joueur de Northwestern a envoyé à ESPN une capture d’écran d’un tableau blanc, qui, selon lui, se trouvait au milieu du vestiaire. L’image est intitulée « SHREK’S LIST » et comprend une liste de noms de joueurs et plusieurs éléments à puces, y compris « slingshot nu » et « l’ours nu rampe ». – Adam Rittenberg (@ESPNRittenberg) 9 juillet 2023

Le compte vient également un jour après l’université a annoncé la fin de son enquête extérieure financée des accusations de bizutage et de mauvais comportement d’un lanceur d’alerte. Au cours de cette enquête de six mois, dirigée par l’avocate Maggie Hickey d’ArentFox Schiff, basée à Chicago, il a été constaté que « si les joueurs actuels et anciens variaient sur leurs points de vue sur la conduite, les affirmations du lanceur d’alerte étaient largement étayées par les preuves ».

Bien qu’il soit surprenant que l’école ait révélé qu’elle n’avait suspendu Fitzgerald que pendant deux semaines en juillet avant le camp d’entraînement, il est plus accablant que la conclusion de l’enquête ait abouti à un chien de garde indépendant obligatoire pour observer les vestiaires.

Qu’est-ce que cela dit sur le leadership de Fitzgerald que son programme, celui dont il est responsable depuis 17 ans, nécessite désormais un moniteur de vestiaire pour s’assurer que ses joueurs n’abusent pas de leurs coéquipiers ? Comment Fitzgerald peut-il se regarder dans le miroir et dire qu’il fait toujours du bon travail ?

« J’ai été très déçu quand j’ai entendu parler des allégations de bizutage sur notre équipe de football », a déclaré Fitzgerald dans le communiqué de l’université. « Bien que je n’étais pas au courant des incidents allégués, j’ai parlé aux responsables de l’Université et ils m’ont informé d’une suspension de deux semaines, avec effet immédiat. »

Samedi soir, à la suite de l’histoire du Quotidien, le président du Nord-Ouest, Michael Schill, qui a été investi en juin, a publié une déclaration exprimant qu’il « a peut-être commis une erreur en pesant la sanction appropriée » pour Fitzgerald. Il a noté qu’il s’était concentré sur ce qu’il n’aurait pas été prouvé que Fitzgerald savait, plutôt que sur ce qu’il aurait dû savoir et qu’il parlerait avec la direction de l’université. C’est un bon premier pas.

Voici la déclaration complète de University Pres. Michel Schill. https://t.co/4iKmUMsEQk pic.twitter.com/Ti2oOG0Lo1 — Nicole Markus (@nicolejmarkus) 9 juillet 2023

Fitzgerald ressemble à un gars qui a perdu le contrôle de son programme de football. Et de quoi d’autre est-il responsable ?

Disons que Fitzgerald était vraiment dans l’ignorance de la gravité de ces allégations. Je ne suis pas encore assez vieux pour oublier que les adolescents et les jeunes adultes mènent souvent des vies secrètes loin des figures d’autorité. La culture du bizutage dans les collèges est insidieuse. Mais Fitzgerald est censé être l’adulte responsable. Ne voulait-il pas savoir ce qui se passait ?

S’il ne le savait pas, il a échoué dans son travail. S’il le savait, il ne devrait pas être en position de responsabilité.

Et quoi qu’il se passe à Northwestern, la culture n’est pas gagnante. En fait, il semble bien que, malgré ce nouveau centre de pratique étincelant et d’autres investissements, le programme de Fitzgerald s’aggrave, pas mieux.

La saison dernière, Northwestern est allé 1-11. Le programme compte trois saisons 1-8 Big Ten sur les quatre dernières. Peut-être que tout s’additionne, la culture, le leadership, la prise de décision, et tout cela est négatif.

Bien qu’il soit facile de saliver devant le centre d’entraînement de l’ère spatiale de Northwestern surplombant le lac Michigan, j’ai toujours pensé que c’était excessif et révélateur non seulement des priorités mal placées dans les collèges à travers le pays, mais aussi de l’hypocrisie de l’athlétisme universitaire – où, jusqu’à récemment, tout le monde a été payé sauf le travail réel.

Fitzgerald n’est pas seulement l’entraîneur de football, mais aussi le visage du département des sports. Et en ce moment, Northwestern tente de finaliser une rénovation de 800 millions de dollars du décrépit Ryan Field. Un autre bâtiment devrait régler tous les problèmes du programme, n’est-ce pas ?

Quel bordel.

Je n’envie pas Schill et le nouveau directeur sportif Derrick Gragg. Il est également important de se rappeler que cette histoire vient deux ans après qu’une pom-pom girl a poursuivi l’école. Le contrecoup qui a suivi a coûté à un administrateur sportif de longue date de Northwestern le poste d’AD. Il est clair par la réaction de Schill samedi soir que l’école sait que quelque chose d’autre doit être fait.

C’est peut-être un vœu pieux, mais si Fitzgerald se souciait vraiment de Northwestern, il retirerait sa part du gâchis des mains de Gragg. Il s’excuserait et démissionnerait. Parce que peut-être qu’il n’est plus le bon gars pour le travail.

Fitzgerald était connu comme le gars pour qui vous enverriez votre fils jouer, peu importe les victoires et les défaites. Mais comment quelqu’un peut-il dire ça maintenant ?

