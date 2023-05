Greenberg: Kyle Hendricks fait son retour à Wrigley Field en tant que dernier homme debout de 2016

Avec Kyle Hendricks sur le monticule pour son premier départ de la saison 2023, mon esprit est revenu à une soirée de novembre à Cleveland. C’était juste après le match 6 des World Series et le club-house visiteur était en effervescence avec un puissant mélange d’anticipation et de confiance pour le prochain match.

Ce soir-là, j’ai demandé à John Lackey, qui avait commencé un match 7 en tant que recrue avec les Angels des années auparavant, s’il donnerait des conseils à Hendricks, qui devait commencer le plus grand match de l’histoire de la franchise. Lackey a dit qu’il ne pensait pas que c’était nécessaire.

« Kyle ne parle même pas, à peine », a déclaré Lackey. « Il ira très bien. »

« C’est le gars parfait pour cette situation », a déclaré le receveur remplaçant de l’équipe, David Ross.

Hendricks, qui a mené la NL avec une MPM de 2,13 pendant la saison régulière 2016 et a commencé le NLCS à domicile, était en effet très bien la nuit suivante, même s’il aurait probablement pu durer plus de 4 2/3 manches si le manager Joe Maddon n’avait pas l’a tiré tôt pour Jon Lester (et Ross). Tout a fonctionné pour le mieux, comme vous vous en souvenez peut-être.

Jeudi, j’ai demandé à Ross, maintenant l’entraîneur de Hendricks, si le lanceur avait changé depuis cette époque.

« Non », a déclaré Ross, se surprenant à jurer devant les caméras. « J’adore, c’est ce que je préfère chez lui. C’est le même être humain chaque jour. La vision que j’ai dans mon esprit est qu’il a abandonné un coup sûr contre les Dodgers dans le NLCS et qu’il a quitté le monticule la tête baissée comme si son chien était mort. C’est Carl, il ne va pas du tout surfer sur les émotions. J’aime ça chez lui. »

« Carl » est le surnom que l’ancien receveur Chad Noble a inventé pour Hendricks et c’est ainsi que Ross l’appelle encore.

Carl n’est plus un enfant. Il a 33 ans, pas vieux selon les normes, mais c’est un vétéran chevronné et le dernier gars debout (à part Ross) de l’équipe 2016. C’est la dernière année garantie d’Hendricks dans le cadre de la prolongation de 55,5 millions de dollars qu’il a signée en 2019. Il a une option de club de 16 millions de dollars (avec un rachat de 1,5 million de dollars) pour l’année prochaine.

Hendricks n’avait pas lancé depuis le 5 juillet de la saison dernière en raison d’une déchirure capsulaire à l’épaule droite. Il avait une MPM de 4,80 en 16 départs en 2022, un an après avoir affiché une MPM de 4,77 et un sommet de la ligue de 200 coups sûrs, en 32 sorties. Hendricks a subi la défaite jeudi alors que les Mets se sont battus 10-1. En 4 1/3 manches, il a accordé six coups sûrs, tous en simple et cinq points, bien que seulement trois aient été mérités. Il en a retiré cinq sur prises et en a marché deux, tous deux en première manche.

Les meilleurs jours de Hendricks sont probablement derrière lui et sa carrière chez les Cubs pourrait être proche de la fin. Le regarder jeudi n’est qu’un autre rappel de la rapidité avec laquelle le temps passe. C’est comme si hier Hendricks était jeune, avec sa carrière devant lui, et les Cubs étaient une dynastie naissante. Alors que ses anciens coéquipiers sont dispersés à travers le pays, il est toujours à Chicago, essayant de retrouver sa forme et de nous rappeler que sa carrière n’est pas dans le rétroviseur.

Kyle Hendricks après son premier départ de la saison. pic.twitter.com/H9idGz9N4S – Réseau sportif de chapiteau (@WatchMarquee) 26 mai 2023

Les Cubs ont évolué avec de nouveaux visages. Marcus Stroman a lancé huit manches dans une victoire mercredi tout en ennuyant ses anciens coéquipiers. Tout le monde va ga-ga pour le jeune cogneur Christopher Morel. Dansby Swanson est le grand nom du club-house.

Personne n’a semblé remarquer quand Hendricks est entré dans le club-house jeudi après-midi, même si ses coéquipiers étaient heureux de le retrouver.

Hendricks a travaillé sur son corps – il a choisi de rééduquer sa blessure à l’épaule et de ne pas se faire opérer – et Ross a commenté à quel point ses chemises avaient l’air plus ajustées ces jours-ci.

« Je ne sais pas s’il a une chemise plus petite ou s’il l’a juste un peu rempli, mais il a l’air un peu plus déchiré », a déclaré Ross. « Je sais qu’il est ‘Le Professeur’, mais c’est un professeur plus fort. »

« Je n’ai vraiment pas pris beaucoup de poids », a déclaré Hendricks après le match. « Peut-être que j’ai l’air un peu différent. Je leur ai dit de sécher les chemises quelques fois de plus, de les rendre plus petites.

Avec tout ce muscle supplémentaire, la balle rapide de Hendricks filait entre 86 et 88 mph pendant la majeure partie de la nuit, ce qui lui convient à peu près. Il a chargé les buts et a accordé un point en première manche, mais en a retiré deux sur des prises en deuxième. Il a eu des ennuis au troisième, abandonnant trois autres points sur un quatuor de simples en douceur.

Et tout comme dans le match 7, il n’a pas réussi à sortir du cinquième. Après avoir frappé Pete Alonso pour en mettre deux avec un retrait, Ross l’a tiré pour Brandon Hughes.

« Après la première manche, je me sentais beaucoup plus moi-même », a déclaré Hendricks.

L’important était qu’il soit de retour après avoir raté près d’un an. Comme d’habitude, avant le match, il s’est réchauffé avec « Sweet Emotion » d’Aerosmith, un clin d’œil à sa nature imperturbable. Bien que vous ne puissiez pas le dire, Hendricks a déclaré qu’il y avait beaucoup de tourbillons autour de sa tête.

« C’était une sorte de journée émouvante, avec tout ce qui s’y préparait », a-t-il déclaré. «Mais juste arriver à ce point et revenir là-bas était le n ° 1, énorme. Il y a tellement de gens dans les coulisses à remercier.

Hendricks remplit toujours un rôle nécessaire pour l’équipe. Il est plus qu’un lien avec le passé.

Il ne commencera pas un match des World Series cette année – à moins qu’il ne soit échangé – mais il pourrait aider cette équipe à remporter la division ou à décrocher une wild card. À tout le moins, il peut garder les Cubs pertinents tout au long de l’été.

Et il y a quelque chose de réconfortant à le voir pitcher. Sa consistance est apaisante.

« L’art de lancer, tellement amusant à regarder », a déclaré Ross. « Kyle a ça, juste couler, couper le ballon, changer, changer de vitesse, monter et descendre. »

Pour faire de la place à Hendricks, les Cubs ont envoyé le joueur de champ intérieur Nick Madrigal, qui a été déçu depuis son arrivée dans un échange des White Sox.

Je ne pense pas que cela puisse être considéré comme de l’ironie, mais j’ai trouvé amusant que les Cubs aient envoyé un frappeur simple doux pour activer un lanceur doux. La différence est que Hendricks est efficace. C’est dur de gagner sa vie dans l’autre sens.

(Photo : Kamil Krzaczynski / USA Today)