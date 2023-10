L’équipe masculine de basket-ball de Virginia Tech a terminé à la 11e place de l’ACC la saison dernière.

Mais Seth Greenberg, analyste chez ESPN et ACC Network, estime que les Hokies de l’entraîneur Mike Young pourraient terminer bien plus haut cette saison.

“Je pense qu’ils forment une équipe du tiers supérieur de l’ACC”, a déclaré Greenberg, un ancien entraîneur de Virginia Tech, dans une interview mercredi lors de la journée médiatique de basket-ball masculin de l’ACC à Charlotte, en Caroline du Nord. “Je pense qu’ils pourraient figurer dans le top cinq [in the league], Je fais vraiment. Il y a quelque chose à dire sur l’expérience. Il y a quelque chose à dire sur le fait d’avoir un peu défendu la cause de l’année dernière.

« Ils sont difficiles à défendre. Ils ont des créateurs de tirs. Ils ont de la polyvalence. Ils vont être meilleurs défensivement.

«C’est un superbe terrain à domicile. C’est un formidable entraîneur. Il a une superbe zone arrière. Et je pense que les grands enfants feront ce qu’ils doivent faire pour être en mesure de réussir.

Luke Hancock, analyste du réseau ACC et diplômé de Hidden Valley High School, a déclaré que Tech lui ressemblait comme une équipe de milieu de gamme de l’ACC en raison des pertes du centre Grant Basile et de l’attaquant Justyn Mutts.

“C’est une dynamique différente sans la présence d’un grand comme Grant Basile ou Keve Aluma”, a déclaré Hancock dans une interview lors de la journée médiatique de basket-ball masculin de l’ACC. « Et puis aussi [missing] un morceau énorme avec Justyn Mutts. Je le considère comme l’un des joueurs les plus précieux de l’ACC en termes de… tout ce qu’il fait et de l’impact qu’il a sur le terrain.

« Vous avez donc beaucoup de choses à remplacer. Mais le portail de transfert a rendu les choses un peu plus faciles. [Young has] Il y a aussi des vétérans dans cette équipe – un gars comme Hunter Cattoor.

“C’est une équipe qui va s’améliorer au fil de la saison.”

Hancock a déclaré que le récent départ du gardien de deuxième année Rodney Rice était une grosse perte pour Tech.

« Il est très, très talentueux. Je pense qu’il leur a donné une dimension qu’ils n’ont pas nécessairement », a déclaré Hancock. « Ils peuvent le faire fonctionner avec d’autres pièces du puzzle. Mais c’était un gars qui créait son propre plan. Il n’était pas nécessaire de courir autant d’action pour qu’il aille bien voir. Il pourrait en quelque sorte aller le chercher lui-même. Cela va donc changer la dynamique de l’équipe. Ils s’appuient probablement sur d’autres choses beaucoup plus lourdes qu’ils ne l’auraient fait – ils doivent être meilleurs en défensive, ils doivent être une meilleure équipe au rebond. Et puis ils doivent être très précis dans la gestion de leur action du côté offensif, ce que Mike Young est plutôt bon dans ce domaine.

Rice n’a disputé que huit matchs au cours d’une première saison en proie à des blessures. Greenberg n’est donc pas aussi inquiet du départ de Rice que Hancock.

« Ce n’est pas comme s’il avait eu un impact l’année dernière. Talentueux… mais il reste un « si » parce qu’il n’a pas fait ses preuves », a déclaré Greenberg, qui a observé un entraînement technique cet automne. « Il a un énorme potentiel. Mais allait-il battre [Sean] Pedulla en termes de minutes ? Allait-il battre Cattoor en termes de minutes ? Il a dû battre MJ Collins [or] qui que ce soit. Vous ne voulez pas perdre de bons joueurs, mais ce n’est pas comme s’il ne pouvait pas être remplacé. … Il [still] J’ai dû apprendre à… courber le cou et rivaliser du côté défensif ainsi que du côté offensif. Vous devez rivaliser des deux côtés.

Virginia Tech a ajouté l’attaquant de puissance Robbie Beran, un transfert diplômé du Nord-Ouest.

“C’est un joueur qui déplace le ballon et qui réalise des tirs”, a déclaré Greenberg, qui était analyste pour l’un des matchs de Northwestern la saison dernière. « Il n’est pas très fort, mais il est assez physique. … C’est un joueur talentueux en zone avant qui crée de l’espace. … Il correspond parfaitement à leur façon de jouer.

Tech a également ajouté l’attaquant de puissance Mekhi Long, un transfert diplômé d’Old Dominion.

« Il peut réussir des tirs. Il peut défendre. Il leur donne un peu d’athlétisme », a déclaré Greenberg.

Tech a également ajouté le transfert de Caroline du Nord Tyler Nickel. Greenberg a déclaré que l’aile de deuxième année de 6 pieds 7 pouces est « peut-être un Hunter Cattoor en attente ».

“Il va avoir un impact”, a déclaré Greenberg. « Avoir de la taille dans la zone arrière est important.

« L’année dernière a été une courbe d’apprentissage pour lui. Aussi, [after] voir certaines choses [at UNC] à quoi vous ne voulez pas que votre équipe ressemble, je pense qu’il comprendra vraiment qu’il sera un excellent coéquipier.

Virginia Tech a obtenu une fiche de 19-15 au total et de 8-12 dans le jeu ACC l’année dernière. Tech a accordé une moyenne de 70,1 points.

« Ils doivent s’améliorer défensivement. Parler à Mike et être à l’entraînement, c’est un point central », a déclaré Greenberg. «Ils doivent avoir un peu plus de courage. Quand je pense aux équipes de Mike, je pense au courage et à la ténacité. Je pensais qu’ils avaient perdu un peu de ça défensivement l’année dernière.

« Vous êtes ce sur quoi vous insistez. En les voyant ce jour-là et en discutant avec Mike, on pouvait voir que c’était important pour lui.

Tech a été choisi huitième dans le sondage médiatique de pré-saison de l’ACC, avec Virginia quatrième.

UVa n’a qu’un seul partant de retour d’une équipe à égalité pour le titre de la saison régulière de l’ACC. Mais Hancock estime que Virginia sera encore une fois l’une des cinq meilleures équipes de l’ACC cette année.

« Ils vont devenir l’une des meilleures équipes défensives du pays », a déclaré Hancock. «Ils ont des athlètes physiques à de nombreux postes différents. Vous pensez à une programmation qui [have] Leon Bond, Ryan Dunn, Reece Beekman – ces trois-là, ce président et moi-même pourrions sortir et être les premiers de la conférence en termes d’efficacité défensive. Ils ont juste un système qui fonctionne.

Hancock pense que l’équipe de l’entraîneur de l’UVa, Tony Bennett, sera un peu meilleure offensivement cette année.