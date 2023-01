Greenberg: En remportant la course de tanking de la NFL, les Bears sont n ° 1 avant l’intersaison

CHICAGO – Les ours sont n ° 1 ! Les ours sont n ° 1 !

Pour la première fois depuis 1985, les fans des Bears peuvent lever le doigt à la fin d’une saison régulière qui n’est pas celle du milieu.

Avec leur propre n ° 1, Justin Fields, retenu pour la finale de la saison et Nathan Peterman et Tim Boyle l’épelant au quart-arrière, le rêve impossible s’est réalisé pour les Bears un dimanche ensoleillé au bord du lac. Ils ont perdu leur 10e match consécutif dimanche, 29-13, contre les Vikings du Minnesota et cette défaite, combinée à une victoire palpitante des Texans de Houston contre les Colts d’Indianapolis, a assuré la première place du repêchage aux Bears.

Qu’est-ce que ça fait, Chicago ? Bien sûr, les Bears sont toujours n ° 1 dans votre cœur, mais maintenant ils sont également n ° 1 au repêchage de la NFL. Ils l’ont fait. C’était la pire équipe de la NFL. Au cours de sa première année en charge, le directeur général Ryan Poles a montré à tous les ennemis qu’il pouvait affronter les pires d’entre eux.

Avant la saison, je doutais que cette équipe soit assez mauvaise pour terminer la saison avec le 32e meilleur record de la ligue. Je pensais naïvement que c’était une équipe à six ou sept victoires, qu’un Fields en développement, un jeu de course solide et une défense sous-équipée mais bien entraînée pourraient remporter quelques victoires de plus que tout le monde ne le pensait.

Et, vous savez quoi, je n’avais pas totalement tort.

Après un début difficile, Fields a ravi les fans des Bears avec son développement, établissant un record de franchise avec 1143 verges au sol, le deuxième plus grand quart-arrière de l’histoire de la NFL et à seulement 63 verges du record de Lamar Jackson. Avec Fields en tête, les Bears ont établi un record de franchise en une saison avec 3 014 verges au sol. (Ne posez pas de questions sur les statistiques de passage.) Et la défense a certainement eu ses moments de compétence, même après que les Polonais aient exécuté des échanges, au cours de semaines consécutives. durant la saison, des capitaines défensifs de l’équipe.

Au cours de leur séquence de 10 défaites consécutives, les Bears ont perdu en moyenne 33,1 à 18,8 points, mais quatre de ces pertes étaient de cinq points ou moins. C’est devenu vraiment moche au cours des trois dernières semaines, ce à quoi on pourrait s’attendre à la fin d’une saison de 14 défaites, mais seulement quelques fois au cours de la saison, les Bears ont été vraiment gênés. Une poignée, maximum. La moitié de leurs pertes étaient de 8 points ou moins.

Non, les Bears ne pouvaient pas gagner, et pour une fois, c’était pour le mieux. Même si cela peut faire mal aux traditionalistes qui, vous savez, veulent que leurs équipes aient le plus de points à la fin de chaque match, avoir le pire bilan de la NFL est une très bonne chose pour l’avenir de cette équipe, même s’ils ont gagné Je n’utilise pas ce médiator.

Oui, les Bears ne sont que n ° 1 pour l’instant.

Les Bears n’ont pas besoin d’un quart-arrière, donc l’utilité d’avoir le n ° 1 est la valeur commerciale. Et avec le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young disponible, les Bears se retrouvent sur un marché de vendeurs avec des équipes nécessiteuses de quart-arrière qui cherchent à dépasser Houston, prévu pendant la majeure partie de la saison pour sélectionner Young, au n ° 2. Qui sait, peut-être que les Texans doivent échanger pour récupérer leur choix. Avoir le deuxième choix aurait été bien, mais la désirabilité du premier choix va être beaucoup plus grande cette intersaison car, après Young, il n’y a pas de deuxième meilleur choix infaillible.

Bien sûr, les Bears n’ont pas pu atteindre le n ° 1 par eux-mêmes. Notre vieil ami Lovie Smith a rendu les Bears solides avec cette victoire. Chicago aime à nouveau Lovie.

Les journalistes sportifs ont entouré les téléviseurs 16 pouces à l’arrière de la conférence de presse pour regarder la fin du match Texans-Colts, inconscients de l’action insignifiante sur l’herbe fatiguée de Soldier Field. Lorsque le quart-arrière de Houston, Davis Mills, a trouvé Jordan Akins dans la zone des buts en quatrième et 20e, la salle de presse était soudainement en effervescence. Je ne vais pas dire qu’il y avait des acclamations, mais il y a eu beaucoup de réactions. Forte réaction.

Il était difficile de les blâmer. “Les ours sont n ° 1” est un angle d’histoire homme-morsure-chien. Cela ne s’était pas produit depuis 1947. « Les Bears sont n° 2 », c’est la réalité de nombreux lundis Bears.

Les Bears ont le premier choix du repêchage et le plus grand espace de plafond salarial de la ligue à environ 119 millions de dollars. Ils ont déjà leur quarterback. Le premier choix se transformera en plusieurs choix sur plusieurs années et même s’il ne se traduit pas par la mine d’or de talents que les fans et les animateurs de radio sportive les plus hystériques attendent, les Polonais devraient obtenir un solide retour sur leur investissement dans l’horreur. Il doit juste ne pas tout gâcher. L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a déclaré qu’il avait “une grande confiance, sans aucun doute” en son patron.

“La première chose d’un responsable du personnel est la capacité de choisir des joueurs, et il peut le faire”, a-t-il déclaré.

Avec les Polonais en charge, les Bears ont tanké de la bonne manière. Il a dépouillé la liste – avez-vous déjà vu des capitaines défensifs échangés au cours des semaines consécutives – et l’équipe a toujours concouru avec acharnement. La plupart des semaines, en tout cas. La croissance de Fields cette saison a fait de lui l’histoire la plus importante et la plus excitante de 2022 à Chicago. Cela a également conduit les Polonais à commettre ce qui pourrait être une erreur considérable. Au milieu d’une vente de feu à échéance commerciale, il a expédié le choix de deuxième ronde des Bears aux Steelers pour le receveur Chase Claypool, un investissement dans le développement de Fields. Grâce aux blessures, Claypool, qui n’est signé que pour la saison prochaine, et Fields à peine connectés sur le terrain, et maintenant le choix n ° 32 va à Pittsburgh. Espérons que pour les Polonais, c’était une erreur qu’il apprendra de cette intersaison.

À l’heure actuelle, les Bears ont huit choix au repêchage, dont cinq dans les quatre premiers tours. Ils vont avoir besoin de tous et de tout l’argent dont ils disposent pour constituer une équipe compétitive qui affiche des victoires réelles et pas seulement morales. La liste a besoin de beaucoup de travail. Attendez-vous à beaucoup de nouveaux visages en 2023 et moins d’excuses après les défaites. Les reconstructions ne durent pas longtemps dans la NFL. Perdre apporte de nouveaux entraîneurs et de nouveaux GM.

“Ce sera aux entraîneurs de développer ces gars et de les intégrer au programme afin que nous puissions jouer au football gagnant”, a déclaré Eberflus.

Alors que 3 à 14 saisons se terminent par une séquence de 10 défaites consécutives, celle-ci a été moins douloureuse qu’il n’y paraît à cause du développement de Fields – il s’agit toujours du quart-arrière de la NFL, et encore plus à Chicago – et du contexte de reconstruit à l’ère du sport moderne. Les fans de Chicago sont habitués aux reconstructions. Parfois, ils travaillent comme ils l’ont fait pour les Cubs. Parfois, ils ne fonctionnent pas comme ils ne l’ont pas fait pour les Bulls après Michael Jordan et Derrick Rose. Les White Sox espèrent qu’ils n’ont pas gaspillé leur reconstruction sur Tony La Russa. Les Blackhawks ne font que commencer leur propre travail de tankiste, ce qui pourrait très bien se traduire par le premier choix du repêchage de la LNH. Les Bulls sont dans un état d’incertitude. Les Cubs, après avoir signé Dansby Swanson, espèrent gagner à nouveau en 2023.

Les cinq plus grandes équipes de Chicago ont été terribles en 2022. Ce fut une année vraiment misérable pour le sport dans notre ville. Si mauvais qu’une équipe Bears à trois victoires se démarque car il semble que Fields soit le quart-arrière que la franchise recherche depuis Sid Luckman. Avec Fields en remorque, les fans des Bears ont une vraie raison d’être optimistes même face à cette froide réalité.

Le Hawk sortira du lac au cours des prochains mois, mais les fans de Chicago devraient sourire malgré la douleur. Parce que l’hiver ne dure pas éternellement, et ce printemps, les Bears se réveilleront de leur hibernation riche en argent, en choix de repêchage et en promesses réelles que des jours meilleurs sont à venir.

(Photo de Velus Jones Jr. célébrant après avoir marqué sur une course de touché de 42 verges contre le Minnesota : Nam Y. Huh / Associated Press)