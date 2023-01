Green Tech à surveiller en 2023

Des panneaux solaires transparents aux percées de l’énergie de fusion, beaucoup de temps, de talent et d’argent sont investis dans le développement de technologies plus durables. Nous avons dressé une liste de certains de ceux que nous surveillerons en 2023.



Commençons notre tour d’horizon par la source d’énergie verte d’origine : le soleil.

L’énergie solaire a longtemps été considérée comme une énergie renouvelable de base, et elle est considérée compétitif avec les sources d’énergie traditionnelles, mais cela s’accompagne de quelques mises en garde. Plus particulièrement, le soleil ne brille pas toujours. Et même quand c’est le cas, la plupart des panneaux solaires commerciaux ne sont pas aussi efficaces que les éoliennes.

Cela dit, des efforts sont en cours pour trouver de nouvelles façons de fabriquer, d’appliquer et de déployer des panneaux solaires qui pourraient les aider à répondre à une plus grande partie de nos besoins énergétiques.

L’une des avancées les plus folles en matière d’énergie solaire que j’ai rencontrée jusqu’à présent est l’apparition de panneaux solaires transparents qui peuvent être appliqués comme un film sur des fenêtres ou d’autres surfaces pour récolter de l’énergie. Deux les entreprises poussent ce type de technologie vers l’avant : l’énergie omniprésente et les fenêtres solaires.

Les deux visent à créer des partenariats avec d’autres entreprises plutôt que de vendre directement aux consommateurs. Des panneaux solaires transparents seront probablement proposés comme option de mise à niveau si vous cherchez à installer de nouvelles fenêtres dans votre maison ou votre bureau, ou ils peuvent être proposés comme complément pour votre voiture.

En parlant de voitures, certains véhicules électriques commencent également à intégrer des panneaux solaires comme élément clé. Chaque EV solaire que je connais doit encore être branché pour se recharger pour les trajets à longue distance, mais vous pourrez peut-être parcourir jusqu’à environ 40 miles par jour en courts trajets uniquement à l’énergie solaire en fonction de votre voiture, où vous le garez, et quel type de paquet solaire il a.

La poignée de voitures solaires que j’ai rencontrées, y compris l’Aptera, la Sono Sion et la Lightyear 0, sont conçu pour être plus léger, afin de maximiser le bénéfice de leur solaire installé.

Capturer la puissance du soleil est une chose, mais il y a aussi des gens qui essaient de reproduire la puissance du soleil ici sur Terre. Je parle de l’énergie de fusion, qui cherche à fusionner des éléments pour générer de l’énergie, semblable aux réactions se produisant dans l’énorme four céleste de notre étoile.

Récemment, une percée au Lawrence Livermore National Laboratory s’est produite lorsqu’une réaction de fusion a généré un peu plus d’énergie que ce qui a été utilisé pour la démarrer, ce qui n’avait jamais été fait auparavant.

Cela dit, les réacteurs à fusion ont encore un long chemin à parcourir. Il est probable qu’ils devront être capables de générer dix fois l’énergie d’entrée pour devenir une source d’énergie viable, ce qui est encore probablement dans de nombreuses années. Mais avec des projets de fusion massifs à l’horizon, comme ITER, il y a beaucoup à surveiller dans cet espace.

Alors que l’énergie solaire et la fusion visent à exploiter la puissance du soleil, d’autres entreprises de technologie énergétique visent une source d’énergie beaucoup plus proche de chez elles : l’océan.

L’évent artificiel de Wave Swell Energy a récemment terminé un test d’un an au large de King Island, en Australie. Inspiré d’un évent naturel, l’Uniwave200 dirige les ondes dans sa chambre centrale, où l’air est comprimé, faisant tourner une turbine et envoyant de l’énergie au réseau. Wave Swell Energy améliore toujours son évent artificiel et essaie de le rendre plus fiable et abordable.

Une autre entreprise, appelée Eco Wave Power, utilise des structures artificielles construites dans l’océan comme base pour la production d’énergie des vagues. Leurs flotteurs reposent à la surface, où les vagues montantes les poussent vers le haut, créant une pression de fluide dans le système, qui fait tourner un moteur hydraulique qui fait tourner un générateur et envoie de l’électricité au réseau via un onduleur.

Le système est conçu pour reconnaître automatiquement les tempêtes à venir afin de pouvoir sortir les flotteurs de l’eau jusqu’à ce que le mauvais temps passe, évitant ainsi les dommages. La société a déjà installé des flotteurs à Gibraltar et au port de Jaffa à Tel Aviv, en Israël, et travaille sur une autre installation, à Los Angeles, qui devrait être opérationnelle cette année.

Des efforts sont également en cours pour récolter l’énergie des vagues sous l’eau. Une société appelée AWS Energy a déployé une énorme bouée sous-marine appelée Archimedes Waveswing qui se trouve sous la surface, attachée au fond de l’océan. Au fur et à mesure qu’il monte et descend avec les vagues, un générateur transforme ce mouvement en électricité.

