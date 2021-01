NORFOLK, Virginie: Xavier Green a récolté 16 points et six rebonds alors que Old Dominion a battu de justesse Florida Atlantic 71-67 vendredi soir.

Austin Trice a récolté 17 points et quatre blocs pour Old Dominion (6-3, 2-1 Conference USA), qui a remporté sa quatrième victoire consécutive à domicile. Malik Curry a ajouté 13 points. Joe Reece a eu huit rebonds.

Jailyn Ingram a égalé un sommet de la saison avec 26 points pour les Owls (5-5, 0-1). BJ Greenlee a ajouté 13 points. Kenan Blackshear a eu huit rebonds.

