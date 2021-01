Lorsque Ayushmann Khurana visitait le site du patrimoine mondial du parc national de Kaziranga en cliquant sur des photos des majestueux rhinocéros à une corne, Suhan Mallik, 12 ans, assistait à son cours de mathématiques à la Holy Child School de Guwahati. Un étudiant standard de six ans, Suhan aurait reçu une invitation du directeur d’Ayushmann Khurana pour une rencontre avec l’acteur. Ayushmann est venu à Assam le 23 janvier et campe actuellement dans le parc national de Kaziranga pour le tournage d’un «thriller d’espionnage» d’Anubhav Sinha.

«Suhan Mallik a rencontré Madhur Bandarkar l’année dernière et l’a invité au parc national de Kaziranga et a inclus le parc du patrimoine mondial dans ses plans de tournage. Présentant une réplique en bois du rhinocéros à une corne au cinéaste renommé, le jeune Shohan avait informé Madhur Bhandarkar que de tels efforts contribueraient grandement à promouvoir la fierté de l’Assam et à protéger l’animal des braconniers. Lorsque le directeur d’Ayushan Khurana a appelé et nous a demandé de venir à Kaziranga, c’était un rêve devenu réalité pour mon fils qui défend la cause d’Assam Rhino depuis l’âge de sept ans », raconte Mofizul Mallik, père de Suhan.

Au milieu de la forêt épaisse et des hautes herbes des éléphants du Kaziragna, Ayushmann Khurana a fait un safari en jeep le 28 janvier. L’acteur qui a été vu avec ses jumelles, a apprécié le majestueux rhinocéros à une corne broutant sans soucis dans son habitat naturel. Ayushmann a même capturé deux rhinocéros sur son téléphone portable.

Même s’il a raté l’occasion de rencontrer Khurrana, le jeune Suhan a eu la chance de rencontrer des personnalités et des personnalités politiques du pays et du monde pour les inviter à Kaziranga ou solliciter leur coopération pour la préservation du rhinocéros à une corne. La longue liste comprend le Premier ministre Naranedra Modi, le président Ramnath Kovind et Amit Shah en 2018 lors de sa visite à Guwahati, ainsi que Virat Kohli et les membres de l’équipe de cricket indienne. Suhan et son père sont allés à Mumbai et rencontrent Akshay Kumar dans cette maison et l’invitent à Kaziranga et découvrent le magnifique rhinocéros dans le désert.

«Akshay a rencontré Sushan personnellement et a exprimé sa volonté de descendre en Assam et de visiter Kaziranga. Lorsque des personnes renommées visitent le parc national du patrimoine mondial, le parc et le rhinocéros sont mis en valeur avec eux et l’endroit prend toute son importance. C’est une façon de promouvoir et de préserver la créature inestimable », déclare Mofizul Mallik.

Habitant de Guwahti, Suhan a offert plus de 400 rhinocéros en bois à toutes les personnes importantes qu’il a rencontrées jusqu’à présent. Il a également offert plus de 3500 gaules par an pour sensibiliser à l’environnement. Lors de la dernière élection générale, le jeune enfant a mené une campagne intitulée «Votez et achetez une usine» dans la capitale. Le gouvernement de l’Assam lui a conféré le titre d ‘«ami de Rhino» en 2020 et de «héros vert» il y a trois mois.

«J’ai un magasin de fabrication d’enseignes en ville. La nuit, je conduis un taxi Uber pour pouvoir soutenir mon fils dans ses efforts. J’ai mis mon petit appartement en location et je suis logé dans un endroit loué bon marché pour que Suhan puisse avancer et être le champion de sa cause », dit Mofizul.

Le parc national et la réserve de tigres de Kaziranga avait rouvert aux touristes le 21 octobre après le verrouillage et plus de 1 10 458 touristes ont visité le parc depuis sa réouverture.

Ayushman photographie actuellement les lieux pittoresques de Karbi Anglong, à côté du parc national qui compte plus de 2500 rhinocéros à une corne en plus d’être le plus grand habitat au monde pour les éléphants et les buffles d’Asie. Le documentaire intitulé «Save This Rhino – India» met en vedette l’ancien joueur de cricket anglais Kevin Pietersen et se concentre sur les activités de conservation des rhinocéros dans son plus grand habitat naturel.

A l’invitation de Suhan à visiter Kaziranga, l’industriel Ratan Tata lui écrivait en 2017 «Je suis heureux de connaître votre intérêt pour le journalisme de la nature et de la vie sauvage et votre demande de rencontre à cet égard, car j’ai des engagements de travail et de voyage antérieurs. dans les prochaines semaines. Merci également de m’avoir invité à voir le rhinocéros à une corne dans le parc national de Kaziranga, que je garderai certainement à l’esprit si je fais une visite à Assam ».