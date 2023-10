Green Eye : Une réussite commerciale locale | Nouvelles

Tournez sur l’autoroute 20 ouest et prenez la courbe. Le tout premier commerce sur la gauche est Green Eye Coffee + Cafe. Le campus RSU se trouve juste de l’autre côté de la rue.

C’est celui avec des vitrines pleines d’écrits graphiques de produits à vendre, de nombreuses voitures garées tout autour et au moins trois à cinq voitures dans la file d’attente. C’est la norme à partir de 7h du matin. à 17 heures, du lundi au vendredi ; de 8h à 15h le samedi et de 9h à 14h le dimanche.

Kim Marcotte et Colton Marcotte (mère et fils) sont les propriétaires des lieux et l’un d’eux ou les deux sont là si les lumières sont allumées dans le café/restaurant.

«Nous avons commencé avec le café appelé Cappuccino Corner en 2014, sur l’autoroute 20 est, pendant environ neuf ans.» Kim a déclaré, continuant d’expliquer : « Avec les encouragements de la ville et certains plans visant à faire de ce côté de l’autoroute 20 quelque chose qui fonctionnerait pour nous tous, nous avons déménagé. Certains de ces plans ont changé, mais nous sommes toujours là pour préparer des cafés de spécialité et de la bonne nourriture.

Colton, Ashley et Kim travaillent tous devant la maison, préparant des expressos, différentes infusions de thés, gérant leur fenêtre au volant et apportant de la nourriture et des boissons dans la salle à manger et sur la terrasse extérieure.

Colton a déclaré : « C’est amusant et parfois difficile de travailler ici et de savoir où les gens vont s’asseoir, qu’ils soient au bar juste ici devant, dans la salle à manger ou à l’extérieur. Cela, le passage par la fenêtre et le téléphone nous permettent tous de continuer.

Derrière le bar se trouvent une machine à expresso, du thé en feuilles, diverses cafetières et différents appareils pour tirer le meilleur parti de tout ce que vous pouvez boire, chaud ou froid.

Colton a déclaré : « Nous avons ici une machine à infusion froide qui prend environ 12 heures pour y faire couler le café. Vous empilez de la glace, versez le café dedans, et il coule une goutte à la fois du café et laisse une infusion généralement douce et moelleuse à siroter. C’est la seule machine en ville qui prépare le café de cette façon.

Riker Olari et Mark Perez travaillent en cuisine, préparant de tout, des flocons d’avoine aux splendides sandwichs, en passant par les plats de brunch et de déjeuner.

Avec 68 sièges, ils disposent de suffisamment d’espace pour affronter Claremore et les villes environnantes.

Kim a déclaré : « Il y a beaucoup de gens qui viennent une ou deux fois lorsqu’ils traversent la ville. Nous venons chez certains de nos habitués tous les jours, et d’autres deux ou trois fois par jour. On pourrait appeler cela une foule éclectique, mais nous avons tendance à les considérer comme de bons amis qui viennent chez nous et restent un moment.

Green Eye organise des mariages et des baby showers, des soirées de remise des diplômes pour la Rogers State University, et il y a des clients réguliers d’Owasso, Bixby, Pryor, Broken Arrow, Tulsa et Collinsville et de toutes les petites villes autour de Claremore.

George Valliere, directeur général du Claremore Indian Hospital, et Luke d’Enterprise Rental Cars sont une source constante de plaisir et de participation dans l’établissement.

Green Eye sert également des cocktails, des mimosas et de la bière artisanale dans trois saveurs différentes.

« Nous vendons pas mal de cocktails, les mimosas sont les plus vendus, ainsi que trois bières artisanales locales, des boissons pour le petit-déjeuner et quelques whiskies. Nous préparons nos cocktails sur commande, cela signifie qu’une margarita est préparée avec du citron fraîchement pressé et sans mélange. Cela a été un bel ajout au magasin », a déclaré Colton.

L’adresse est 224 South Brady Street, entre l’hôpital indien et l’Expo et offre un rafraîchissement bienvenu à ceux qui font le voyage.