Green Day annonce une version « démasterisée » de « Dookie » – prévue pour une sortie sur Game Boy, brosses à dents, ours en peluche et plus encore

Green Day continue de célébrer les 30 ans de son album emblématique « Dookie » – cette fois en en partageant des versions « démasterisées » sur des formats non conventionnels.

Cette nouvelle annonce intervient alors que deux de leurs plus grands albums, « Dookie » et « American Idiot », célèbrent cette année leur 30e et 20e anniversaire.

En plus de promettre aux fans qu’ils joueraient les deux albums dans leur intégralité lors de leur tournée tout au long de cette année, ils ont également sorti un énorme coffret du 30e anniversaire pour le premier – rempli de démos, d’extraits et de deux enregistrements live marquants.

Maintenant, avant que le disque « American Idiot » ne reçoive un traitement similaire et ne sorte un coffret pour son 20e anniversaire plus tard ce mois-ci, Green Day a confirmé que la célébration du classique de 1994 est loin d’être terminée.

Annoncé aujourd’hui (9 octobre), Billie Joe Armstong, Tré Cool et Mike Dirnt se sont associés au studio d’art de Los Angeles BRAIN pour partager une version « démasterisée » du disque.

Dans ce document, les 15 chansons de la tracklist « Dookie » ont été transférées sur une gamme de formats non conventionnels, peu pratiques et de mauvaise qualité, notamment une sonnette, une cartouche Game Boy, une disquette et bien plus encore.

Dookie Demastered : 15 titres. 15 formats. La façon dont cela n’a jamais été censé être entendu. 30 ans plus tard. Maintenant disponible sur https://t.co/MD6KjVSIus pic.twitter.com/1YlPUMyFSY – Journée verte (@GreenDay) 9 octobre 2024

« Lorsqu’un album franchit une étape importante comme son 30e anniversaire, il reçoit les remasters habituels sur les formats habituels. Mais ‘Dookie’ n’est pas un album habituel », lit-on dans une nouvelle description sur le site du groupe. nouveau site internet pour la sortie.

« Au lieu d’adoucir ses bords et d’ajuster ses plages dynamiques, cette version de Dookie a été méticuleusement modifiée pour s’adapter à des formats d’une fidélité sans compromis, des cylindres de cire aux répondeurs en passant par les brosses à dents. L’expérience d’écoute est sans précédent, sacrifiant non seulement la qualité sonore, mais aussi la commodité, et parfois des couplets entiers », ajoute-t-il.

« Le résultat est ‘Dookie Demastered’ : l’album qui a fait exploser le format du punk rock, a explosé à nouveau sur 15 formats obscurs, obsolètes et autrement peu pratiques, comme il n’était jamais censé être entendu. »

Consultez la liste complète des nouveaux éléments ci-dessous. De même, les fans peuvent aussi visitez le site Web pour entendre des aperçus des nouveaux produits, ainsi que pour participer à un nouveau tirage au sort pour avoir la chance d’en acheter un.

Le tirage se termine vendredi (11 octobre) à 11 h HE.

Les formats ‘Dookie’ « Démasterisés » sont :

1. « Burnout » – Rouleau de piano du joueur

2. « S’amuser » – Disquette

3. « Chump » – Teddy Ruxpin

4. « Longview » – Sonnette

5. «Bienvenue au paradis» – Cartouche Game Boy

6. « Tirer les dents » – Brosse à dents

7. ‘Basket Case’ – Big Mouth Billy Bass

8. ‘Elle’ – HitClip

9. « Racines de Sassafras » – 8 titres

10. «Quand je reviens» – Cylindre de cire

11. «Coming Clean» – Enregistrement radiographique

12. ‘Emenius Sleepus’ – Répondeur

13. « À la fin » – MiniDisc

14. ‘FOD’ – Record de prix Fisher

15. « Tout seul » – Boîte à musique

Par ailleurs, le groupe a récemment été banni des playlists de deux stations de radio de Las Vegas après que le leader ait déclaré la ville « un trou à merde ».

Avant cela, il avait été confirmé que le trio faisait partie des artistes touchés par un litige américain en matière de droits d’auteur sur YouTube, qui a vu des centaines de vidéos musicales emblématiques retirées de la plateforme. Le blocage a touché davantage, notamment Nirvana, Adele, Mariah Carey, Kendrick Lamar, REM et bien d’autres.

L’énorme tournée « Saviors » du groupe se poursuit jusqu’en 2025 – visitez ici pour les billets restants – et les fans ont commencé à spéculer sur le fait qu’ils pourraient se rendre à Glastonbury l’année prochaine en raison d’un écart dans leur programme de tournée.

Plus tôt cet été, NME a donné à leur spectacle au Old Trafford Cricket Ground de Manchester une critique élogieuse de cinq étoiles et a déclaré : « Rester revigoré après trois décennies n’est pas une mince affaire, mais Green Day donne l’impression que cela se fait sans effort. »