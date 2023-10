Green Day a pris ses fans au dépourvu en annonçant un spectacle surprise à Paris, qui devrait avoir lieu plus tard cette semaine. Découvrez comment obtenir des billets ci-dessous.

Le trio pop-punk – composé de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool – a annoncé la nouvelle sur ses pages de réseaux sociaux ce matin (30 octobre), confirmant qu’ils traverseraient l’Atlantique pour un spectacle unique plus tard cette année. semaine.

Prévu pour samedi 4 octobre, le concert aura lieu au Théâtre Bataclan et devrait apparemment voir le groupe interpréter une variété de favoris des fans, ainsi que certains de leurs nouveaux morceaux récemment partagés.

“SURPRENDRE! Nous avons décidé de monter dans un avion et de jouer un concert à Paris. Rendez-vous ce samedi 4 novembre au Bataclan !!!”, peut-on lire en légende du post X/Twitter. La mise à jour a également taquiné les fans de toute l’Europe en confirmant que Green Day « vous verra très bientôt davantage dans d’autres villes ».

Les billets pour le concert parisien seront mis en vente demain (31 octobre) à 10h00 CET et seront limités à deux par personne. Ils seront disponibles ici.

L’annonce d’un spectacle surprise à Paris fait suite à Armstrong and co. partageant des nouvelles d’un nouvel album ‘Saviors’.

Annoncé pour la première fois la semaine dernière (26 octobre), le nouvel album devrait arriver le 19 janvier 2024 via Reprise/Warner et sera le 14e album studio du groupe, après « Father Of All Motherfuckers » de 2020. Vous pouvez le précommander ici.

Pour célébrer cette annonce, le groupe a également sorti le premier single du projet, « The American Dream Is Killing Me », ainsi qu’un nouveau clip du trio s’attaquant à une apocalypse zombie.

Le nouveau morceau a été dévoilé pour la première fois la semaine précédente lorsque Green Day a fait ses débuts live à la chanson alors inédite dans un spectacle intime à Las Vegas. Tenu dans la salle du Fremont Country Club, d’une capacité de 1 000 places, le concert a servi d’échauffement pour leurs grands titres au festival When We Were Young.

Aux dates suivantes du festival, le groupe a également joué en live une autre chanson du prochain album, intitulée “Look Ma, No Brains”.

Cette année a marqué le 30e anniversaire du classique du groupe « Dookie » de 1994 – pour lequel ils ont partagé une édition de luxe massive de l’album – et a également vu les membres annoncer les détails d’une tournée aux États-Unis.

Prévues pour l’année prochaine, les dates américaines bénéficieront du soutien de The Smashing Pumpkins, Rancid et The Linda Lindas. Ils ont déclaré que les dates au Royaume-Uni et dans l’Union européenne devraient être annoncées ultérieurement.