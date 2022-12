Green Cross Health dévoile une application patient mobile avec Webtools

Le fournisseur de soins primaires coté en Nouvelle-Zélande, Green Cross Health, s’oriente vers les soins virtuels avec le lancement de sa nouvelle application de santé grand public.

CE QU’IL FAIT

Selon un communiqué de presse, l’application The Doctors permet aux utilisateurs de se connecter de manière transparente avec leur médecin généraliste. Il donne également accès à leur résumé de santé et permet de prendre des rendez-vous, de demander des ordonnances répétées, d’envoyer des messages à leur équipe de soins primaires et d’assister à des consultations virtuelles.

Le PDG de Webtools, Harry Hawke, a ajouté que l’application est livrée avec des intégrations iOS et Android natives, y compris la biométrie pour l’authentification, les fonctionnalités d’accessibilité et l’intégration du calendrier.

L’application est alimentée par Centrik, la plate-forme de soins connectés de la société locale de technologie de la santé Webtools Health, qui permet l’intégration de l’application dans le réseau de 58 centres médicaux de Green Cross Health. Centrik adhère aux normes internationales de données de santé telles que FHIR et se connecte à Medtech Evolution et 32 ​​en tant que partenaire Medtech ALEX.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Green Cross Health recherchait une technologie « conviviale et sans friction » pour moderniser l’expérience des patients. “Si les patients se connectent et le trouvent trop maladroit, ou s’ils ne savent pas comment l’utiliser, ils se retireront. Alors cet investissement n’a aucun sens, et nous sommes coincés à fournir un accès limité aux soins à l’ancienne et un téléphone obstrué », a déclaré Wayne Woolrich, son directeur général pour Medical.

Le déploiement de l’application The Doctors, a déclaré la société, est la première étape pour réaliser sa vision d’un écosystème de soins entièrement intégré. Il est maintenant en passe d’offrir des soins virtuels “transparents”, qui s’étendent à travers ses trois divisions : soins médicaux, pharmaceutiques et communautaires, et en dehors du groupe aux prestataires de soins paramédicaux et spécialisés.

“Bientôt, les patients auront le choix ultime via l’application – de réserver un rendez-vous en personne ou virtuel avec leur médecin généraliste préféré jusqu’à la réservation d’une consultation occasionnelle sur HouseCall”, a ajouté Woolrich.

LA GRANDE TENDANCE

Lancé en mars, Centrik comprend plusieurs modules qui connectent les différents acteurs de l’écosystème de la santé. C’était créé par Webtools l’année dernière après avoir obtenu un financement de démarrage supplémentaire.

À l’heure actuelle, Centrik aide à connecter environ 350 000 patients en Nouvelle-Zélande avec leurs médecins grâce à des partenariats avec Better Health Group, Waitaha Primary Health, Phoenix Healthcare Group, Queenstown Medical Centre et maintenant Green Cross Health.

ENREGISTREMENT

“Avoir une application ou un portail patient est une chose à laquelle nous croyons de tout cœur. C’est l’une des façons dont nous savons que nos patients ont un meilleur accès à leurs soins de santé, et cela soulage le [administrative] fardeau et réduit les appels téléphoniques entrant dans la pratique pour les rendez-vous, les scripts et les résultats des tests de laboratoire. À long terme, cela signifie que les processus sont plus efficaces et que les équipes peuvent se concentrer davantage sur la prestation de soins aux patients selon les meilleures pratiques », a déclaré Woolrich.