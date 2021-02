‘Green Book’ inspire de nouveaux guides de voyage et podcasts

Comment le Mois de l’histoire des Noirs a commencé et comment il est devenu ce qu’il est aujourd’hui Voici pourquoi le fondateur Carter G. Woodson a créé le Mois de l’histoire des Noirs et en quoi c’est différent aujourd’hui de ce qu’il avait initialement prévu. Juste la FAQ, USA TODAY

À une époque où le simple fait de voyager à travers les États-Unis mettait souvent les Noirs en danger physique, le «Negro Motorist Green Book» était un guide essentiel des espaces sûrs.

Publié par Victor Hugo Green chaque année de 1936 à 1966, le livre a aidé les voyageurs noirs de la période Jim Crow à trouver des hôtels, des restaurants, des stations-service et d’autres entreprises qui les serviraient.

Le film « Green Book », lauréat d’un Oscar, a renouvelé l’intérêt pour la publication, qui avait cessé de paraître après l’adoption d’une importante législation sur les droits civils dans les années 1960. Aujourd’hui, une nouvelle génération d’auteurs illumine le patrimoine avec de nouveaux livres et un podcast des décennies après l’arrêt de la publication du guide annuel de Green.

« Le Livre vert a permis aux Afro-Américains de voyager dignement et de trouver des havres sûrs à une période de l’histoire des États-Unis où la grande majorité des entreprises appartenant à des Blancs, même dans les grandes zones urbaines, n’étaient pas accueillantes, même hostiles, aux clients noirs », a déclaré Alvin Hall, animateur de la série de podcasts Macmillan, «Driving the Green Book», lancée en septembre.

Les établissements mentionnés dans le livre, dont la plupart appartenaient à des Noirs, «accueillaient non seulement leurs dollars, mais étaient aussi véritablement accueillants envers eux en tant qu’êtres humains, une expérience qui pourrait être difficile à trouver pendant les jours de ségrégation», a déclaré Hall.

Martinique Lewis, présidente de la Black Travel Alliance, a déclaré à USA TODAY qu’après avoir appris l’existence du livre vert, elle avait été inspirée pour créer sa propre version moderne. Son «ABC Travel Greenbook: Connecting the African Diaspora Globally» qui répertorie les entreprises appartenant à des Noirs et des expériences axées sur les Noirs telles que des visites, entre autres ressources pour les voyages internationaux.

«J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, pourquoi n’ai-je jamais entendu parler de ce livre?’ … Je suis comme le gourou du voyage noir », a déclaré Lewis, notant qu’elle avait acheté tous les exemplaires des livres verts originaux qu’elle pouvait trouver.

Comme son prédécesseur, le livre de Lewis est plus qu’un simple annuaire d’entreprises.

« Je donne des paragraphes et je vous ferai savoir: » Il y a eu autant de cas de discrimination (à un endroit donné) que nous connaissons, soyez vigilants et conscients « », a expliqué Lewis.



Dans cette photo du 24 juin 2016, le De Anza Motor Lodge fermé se trouve le long de la route 66 à Albuquerque, Nouveau-Mexique, et a récemment été mis en évidence comme …

Sur cette photo du 24 juin 2016, le De Anza Motor Lodge fermé se trouve le long de la route 66 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et a récemment été mis en évidence comme l’un des rares endroits permettant aux voyageurs noirs de rester pendant les périodes de ségrégation. Pendant des décennies, les voyageurs noirs avaient besoin d’un guide connu sous le nom de «Livre vert des automobilistes noirs» pour les aider à localiser les quelques motels et restaurants qui les serviraient. Russell Contreras, AP

Lewis inclut également des expériences personnelles. Par exemple, elle en énumère une dans laquelle elle marchait dans la rue et s’appelait «un singe». Elle souhaite que les lecteurs soient conscients de ce qui pourrait arriver à certains endroits.

« Je dis toujours aux gens de faire vos recherches avant de partir. Parce que, d’une part, tout le monde n’est pas raciste, bien souvent les gens n’ont jamais vu de Noirs dans ces endroits », a-t-elle déclaré. Elle a évoqué une expérience qu’elle a vécue en Lettonie en 2019. « Les gens demandent à prendre des photos, les gens demandent à vous toucher les cheveux. »

Lewis travaille également sur une application qui comprendra des critiques. Ce sera quelque chose comme un « Yelp, TripAdvisor et Facebook fusionnés en un seul », a-t-elle déclaré.

Le livre de Lewis est destiné à tous les voyageurs, y compris ceux qui veulent servir d’alliés et soutenir les entreprises appartenant à des Noirs. « Il y a tellement de façons différentes que nous pouvons tous devenir plus inclusifs. »

Candacy Taylor a passé des semaines sur la route à photographier et à enquêter sur les sites du «Livre vert» pour «Overground Railroad», publié l’année dernière, un livre retraçant les racines du voyage noir.

«Le Livre vert a rendu les voyages plus agréables parce que les Noirs n’avaient pas à craindre d’être refoulés et humiliés par les propriétaires d’entreprises blanches», a déclaré Taylor.

Lorsque Taylor passait du temps sur la route à faire des recherches, travaillant parfois jusqu’à 15 heures par jour et explorant jusqu’à 30 sites, son beau-père, Ron, s’inquiétait pour elle.

«Nous parlions beaucoup lorsque je conduisais dans la voiture et je devais le voir tous les jours», a-t-elle déclaré. « [He] m’a appris à utiliser un pistolet paralysant et un couteau. … Il était toujours préoccupé pour ma sécurité et il aurait dû l’être. «

Alors que les choses ont changé depuis l’époque de Jim Crow, lorsque le « Livre vert » était si indispensable, la possibilité d’une rencontre violente donne encore aux conducteurs noirs une raison de se méfier sur la route, a déclaré Maira Liriano, bibliothécaire en chef associée au Schomburg Center for Research in Black Culture, une division de la New York Public Library. Le centre possède une vaste collection d’éditions « Green Book ».

« Si vous pensez au nombre de meurtres qui ont eu lieu récemment avec des automobilistes noirs – tant de fusillades policières ont été associées à des automobilistes noirs – je pense que vous commencez à relier les points, et je pense qu’il est vraiment important de comprendre l’histoire », a déclaré Liriano .

Le texte du texte original du « Livre vert » est resté majoritairement positif, avec des nuances plus sombres concernant la sécurité sur la route, a déclaré Liriano.

«Victor a gardé la communication écrite dans les livres verts très optimiste», a-t-elle déclaré. « Il n’a jamais reconnu la violence et la discrimination raciales qui avaient incité la création de son guide. Le ton était très professionnel, mais de manière subtile, il a exprimé pourquoi le guide était si important. »



Sur cette photo du 31 janvier 2019, Charles Becknell, Sr., 77 ans, détient un exemplaire de 1954 de l’édition de « The Negro Motorist Green Book » à son …

Sur cette photo du 31 janvier 2019, Charles Becknell, Sr., 77 ans, détient un exemplaire de 1954 de l’édition de « The Negro Motorist Green Book » chez lui à Rio Rancho, Nouveau-Mexique Le road trip interracial nominé aux Oscars « Green Book « a suscité l’intérêt pour le guide du XXe siècle qui a aidé les voyageurs noirs à naviguer en Amérique ségrégée. Russell Contreras, AP

Alors que les nouveaux efforts rendent hommage à la vision originale de Green, ils rappellent également que la mission originale des livres reste un travail en cours. Liriano a lu le dernier paragraphe de l’introduction du livre vert original de 1948 à 1951:

« Il y aura un jour dans un proche avenir où ce guide n’aura pas à être publié. C’est à ce moment-là que nous, en tant que race, bénéficierons de l’égalité des chances et des privilèges aux États-Unis. Ce sera un grand jour pour nous de suspendre cela. publication car alors nous pouvons aller où bon nous semble, et sans gêne. «

La publication du guide annuel de Green a pris fin en 1966. Ce n’est pas nécessaire.