Green Bay s’apprête à accueillir le repêchage de la NFL en 2025

Le repêchage de la NFL arrivera à Green Bay en 2025.

La ligue a annoncé lundi le lieu du repêchage de 2025 lors de ses réunions de printemps. Le repêchage et les activités connexes auront lieu à l’intérieur et autour de Lambeau Field et Titletown, l’ensemble de boutiques et de restaurants entourant le stade.

Le repêchage de l’an prochain aura lieu du 25 au 27 avril à Détroit. Après avoir eu lieu dans divers endroits de New York de 1965 à 2014, le repêchage s’est arrêté à Chicago (2015-16), Philadelphie (2017), Dallas (2018), Nashville (2019), Las Vegas (2022) et Kansas City ( 2023).

Plus de 2,2 millions de personnes ont assisté aux festivités du repêchage depuis 2015. Le repêchage de cette année a attiré plus de 312 000 fans à Kansas City.

Maintenant, il se prépare à se diriger vers le plus petit marché de la ligue.

Reportage de l’Associated Press.

