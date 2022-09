Green Bay Packers favorisé pour gagner à nouveau NFC North – Shaw Local

Le NFC North continue de traverser les Packers de Green Bay jusqu’à preuve du contraire.

Malgré la perte du receveur vedette Davante Adams, Green Bay entre dans la saison 2022-23 de la NFL en tant que favori des paris pour remporter la NFC North. Les Packers sont au prix de -170 pour remporter la division via Caesars Sportsbook, qui est le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports.

Cela ne devrait pas surprendre, même si le quart-arrière Aaron Rodgers devra trouver une nouvelle cible. Les Packers ont remporté la NFC North avec une campagne de 13 victoires au cours de chacune des trois dernières saisons. Rodgers est le MVP consécutif, tandis que l’entraîneur-chef Matt LaFleur s’est imposé comme l’un des meilleurs appelants de jeu de toute la ligue.

Ce qui est intéressant, c’est le prix des Packers pour remporter cette division. À -170, les chances implicites de Green Bay de remporter la division sont de près de 63 %.

À titre de comparaison, les Packers ont clôturé à -165 pour remporter la division juste avant l’ouverture de la saison de l’an dernier, selon la base de données de sportsoddshistory.com. Les Packers étaient +200 pour remporter la NFC North dans les derniers jours avant la saison 2020, et étaient +225 (derrière Minnesota) en septembre 2019.

En conséquence, les parieurs semblent accorder aux Packers le bénéfice du doute pour la saison à venir. C’est une équipe qui projette d’avoir l’une des meilleures unités défensives de la ligue et une forte attaque précipitée sur laquelle s’appuyer pendant que Rodgers se familiarise avec ses nouveaux receveurs.

Les Vikings du Minnesota représentent la plus grande menace des Packers dans la division, entrant dans l’année avec +250 chances de terminer en tête de la NFC Nord pour la première fois depuis 2017. Les Vikings sont arrivés deuxièmes de la division dans trois des quatre dernières années.

L’entraîneur de première année Kevin O’Connell, qui a pris la relève après deux saisons en tant que coordonnateur offensif des Rams de Los Angeles, est chargé de tirer le meilleur parti de cette attaque. Il a déjà été entraîneur du quart-arrière de Kirk Cousins ​​lorsqu’ils étaient tous les deux à Washington.

Les Lions de Detroit sont le dormeur à la mode cet été, d’autant plus que l’équipe a été présentée sur Hard Knocks de HBO. Les Lions sont à +900 pour remporter leur division, un exploit qu’ils n’ont pas accompli depuis la saison 1993.

Detroit, qui a terminé dernier de la NFC North au cours de chacune des quatre dernières années, a reçu de nombreux paris pour détrôner les Packers. Les Lions ont présenté une fiche de 3-13-1 avec un différentiel de -142 l’an dernier.

Les Bears sont à +1300 pour remporter la NFC Nord pour la première fois depuis 2018. Seuls les Jets de New York (+2200), les Falcons d’Atlanta (+3500), les Seahawks de Seattle (+1800) et les Texans de Houston (+3500) ont des cotes plus longues gagner leur division respective.

Selon ces cotes de pari, les Bears ont une chance implicite de 7,14% de terminer en tête du NFC North lors de la première année de Matt Eberflus à la barre. Il est important de se rappeler qu’il y a des équipes surprises chaque année, y compris une équipe des Bengals de Cincinnati qui avait un prix de pré-saison de 25/1 avant de remporter l’AFC Nord l’année dernière.

Vainqueur de la division nord de la NFC

Cotes répertoriées par Césars Sportsbook entrant dans la saison 2022-23 de la NFL :