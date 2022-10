Green Bay Packers 17-27 Buffalo Bills: Stefon Diggs mène Bills à la victoire alors que les Packers d’Aaron Rogers subissent une quatrième défaite consécutive | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, a vu son équipe perdre un quatrième match consécutif

Stefon Diggs a mené les Bills de Buffalo à une victoire de 27-17 contre les Packers de Green Bay, qui connaissent leur pire départ huit matchs en une saison sous Aaron Rodgers.

Histoire du jeu

Le receveur des Bills, Diggs, a déclaré qu’il n’avait pas entamé d’échange verbal entre lui et le demi de coin des Packers, Jaire Alexander, dans le tunnel avant et après l’échauffement d’avant-match.

Alexander a contesté cette affirmation. Diggs a été aperçu en train de courir sur le côté et de crier au demi de coin en sortant du tunnel. Leur querelle s’est poursuivie alors que les équipes retournaient dans leurs vestiaires.

Le receveur des Buffalo Bills Stefon Diggs a eu le dernier mot contre les Packers de Green Bay (Photo : AP Photo/Seth Wenig)

Quoi qu’il en soit, Diggs et les Bills, leaders de l’AFC, ont certainement eu le dernier mot dimanche soir.

Diggs a réussi un record de six attrapés pour 108 verges et a réalisé un parcours parfait en réalisant un touché de 26 verges lors d’une victoire de 27-17 contre les Packers, qui connaissent leur pire départ huit matchs en une saison sous Aaron Rodgers.

Dans un match tendu, le secondeur des Packers, Quay Walker, a été expulsé pour avoir poussé l’ailier serré de l’équipe d’entraînement des Bills, Zach Davidson, sur la touche.

Les Packers de Green Bay connaissent leur pire début de saison sous le quart Rodgers (à droite) (Photo : AP Photo/Adrian Kraus)

Les Bills (6-1) n’ont cependant jamais été à la traîne pour remporter leur quatrième match consécutif et ont égalé leur meilleur début de saison depuis 1993.

La confrontation entre deux des meilleurs quarts de la NFL, Josh Allen de Rodgers et Buffalos, ne s’est jamais vraiment concrétisée.

Allen a terminé 13 sur 25 pour 218 verges et deux touchés avec deux interceptions. Il a ajouté 49 verges au sol, dont un puissant gain de 20 verges sur les troisième et 14 pour préparer sa passe de TD de 1 verge à Dawson Knox qui a ouvert le score.

Allen était mécontent des deux interceptions qu’il a lancées au quatrième quart, qui ont brièvement donné vie aux Packers.

Rodgers, quant à lui, n’a pas été en mesure de mener les Packers à la victoire une semaine après avoir appelé ses coéquipiers et cité trop d’erreurs mentales tout en partageant le blâme après une défaite 23-21 à Washington.

Les Packers, trois fois champions en titre de la NFC North, sont tombés à 3-5. Le dérapage de quatre matchs est le deuxième plus long sous Rodgers et les pires équipes depuis 2016. Green Bay n’a pas été 3-5 depuis 2006, l’avant-dernière saison de Brett Favre.

Rodgers a terminé 19 sur 30 pour 203 verges avec deux touchés et une interception. Il a été limité par un groupe de receveurs épuisé par les blessures. Green Bay manquait déjà aux vétérans Allen Lazard (épaule) et Randall Cobb (cheville), puis a perdu Christian Watson à cause d’une commotion cérébrale au premier quart.

Le receveur éloigné des Buffalo Bills Diggs attrape une passe de touché en première mi-temps (Photo : AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

La recrue Romeo Doubs a réussi un attrapé de 19 verges au deuxième quart, et son compatriote recrue Samori Touré a capté une passe de 37 verges – la deuxième attrapée de sa carrière – avec 6:32 à jouer.

L’absence de menace sur le terrain, surtout après que les Packers ont échangé Davante Adams à Las Vegas cette intersaison, reste une préoccupation pour Rodgers.

Les Bills poursuivent cependant une séquence d’ouverture de saison au cours de laquelle ils ont battu trois quarts-arrière MVP de la NFL, après une victoire 23-20 contre Lamar Jackson et les Ravens le 2 octobre, et une victoire 24-20 contre Patrick Mahomes et les Chiefs il y a deux semaines. .

Leaders des statistiques

Emballeurs

Dépassement : Aaron Rodgers, 19/30, 203 yards, 2 TDs, 1 INT

Rushing: Aaron Jones, 20 courses, 143 verges

Réception : Roméo Doubs, 4 attrapés, 62 yards, 1TD

Factures

Dépassement : Josh Allen, 13/25, 218 yards, 2 TDs, 2 INT

Rushing: Devin Singletary, 14 courses, 67 verges

Réception : Stefon Diggs, 6 attrapés, 108 yards, 1 TD

Ce qu’ils ont dit…

Le receveur des Bills, Stefon Diggs, a déclaré: “Je ne donne pas un [hoot] qui l’a commencé. Je vais le finir, tu sais ce que je dis. J’ai gagné.

“C’est le plus de discussions qui ait jamais eu lieu avec une autre équipe parce que je ne sais pas pourquoi. Nous ne parlons pas vraiment trop.

“Je vais continuer à être un leader et je vais donner l’exemple. Et je ne vais pas me faire bousculer par personne.”

Le quart-arrière des Packers, Aaron Rodgers, a déclaré: “Je pense que la chose la plus importante est de prendre un rythme. Après une frustration comme celle-ci, la dernière chose que vous voulez est de répondre avec émotion.

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers (12 ans) lance une passe au cours de la première mi-temps contre les Bills de Buffalo

“Alors prenez un rythme, laissez-le reposer. Il n’y a pas grand-chose à dire après le match qui va vraiment exciter l’équipe, je ne pense pas.

“Nous allons devoir pousser le ballon sur le terrain pour gagner dans cette ligue.”

Et après?

