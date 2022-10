“Greedflation”: le NPD pousse le gouvernement fédéral à lutter contre les prix élevés des denrées alimentaires

Le NPD demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour lutter contre la « cupidité » et faire toute la lumière sur la hausse du coût des produits d’épicerie.

Jeudi est une journée d’opposition du NPD, ce qui signifie que le parti peut présenter une motion de son choix pour que les députés débattent toute la journée, puis votent.

Généralement, ces motions sont des efforts des partis d’opposition pour pousser le gouvernement à agir sur des questions qu’ils considèrent comme urgentes et qui pourraient autrement ne pas figurer en tête de l’ordre du jour.

Profitant de leur première occasion de la séance d’automne de faire avancer l’ordre du jour à la Chambre des communes, les néo-démocrates ont décidé de braquer les projecteurs sur les géants des épiceries qui ont réalisé « des profits massifs au cours de la dernière année », alors que le coût de l’épicerie est à la hausse, et les salaires des travailleurs ne suivent pas l’inflation.

Ils appellent le gouvernement à “reconnaître que la cupidité des entreprises est un moteur important de l’inflation et à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir les familles pendant cette crise du coût de la vie”.

Plus précisément, le NPD souhaite que les libéraux :

Forcer les PDG et les grandes entreprises à “payer ce qu’ils doivent” en supprimant les échappatoires fiscales ;

Lancer une “stratégie alimentaire abordable et équitable” pour lutter contre “la cupidité des entreprises” ;

Demander au bureau de la concurrence d’enquêter sur les bénéfices des chaînes d’épiceries ; et

Soutenez une étude d’un comité de la Chambre appelant les PDG des épiceries à témoigner sur “les prix élevés des denrées alimentaires et le rôle de la” cupidité “”.

Le dernier point fait référence aux efforts réussis du député néo-démocrate Alistair MacGregor, avec la collaboration de tous les partis, pour que le comité de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre entreprenne une étude sur le coût de l’épicerie et l’inflation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Dans le cadre de ce travail, les députés devraient faire appel aux parties prenantes de l’industrie, notamment les dirigeants d’épiceries, les économistes et les agriculteurs, MacGregor s’engageant à “aller au fond” de la hausse des coûts de l’épicerie.

« Les trois plus grandes chaînes d’épiceries au Canada ont amassé de l’argent. Si vous regardez les bénéfices nets d’Empire, en hausse de 27,8 % en deux ans. Loblaws a augmenté ses bénéfices de 17,2 % par rapport à l’année dernière et Metro a augmenté de 7,8 % », a déclaré MacGregor lors du débat à la Chambre des communes sur la motion de jeudi, tandis qu’un collègue assis à proximité pouvait être entendu dire « honte ».

« Il est important que les Canadiens voient que leurs députés répondent à leurs préoccupations. Il est important qu’ils voient les gens qu’ils ont envoyés ici débattre de cette question avec sincérité, mais aussi avec des politiques qui vont y répondre », a-t-il déclaré.

Intervenant dans le débat, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que bien qu’il y ait des éléments de la motion avec lesquels il était d’accord, il a dit qu’elle ne tenait pas compte de la résolution complète du problème, car selon lui, le gouvernement contribue à l’augmentation des coûts de vie.

“Le NPD a cette motion et ils soulignent que les entreprises devraient payer ce qu’elles doivent, nous sommes d’accord avec cela. Ils disent qu’il devrait y avoir des pénalités accrues pour la fixation des prix, eh bien, nous sommes d’accord avec cela aussi”, a déclaré Poilievre. “Tout cela est très raisonnable. Malheureusement, à certains égards, cela ne va pas assez loin, car ils ont une vision très limitée de la cupidité. Ils pensent que cela n’existe que dans le secteur privé. Ils ignorent dans cette motion la cupidité du gouvernement.”

Les députés libéraux ont également exprimé leur soutien à voir la Chambre débattre de la hausse des prix des aliments, mais le député libéral et président du Comité de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre, Kody Blois, a déclaré au cours du débat qu’il semble que la motion du NPD “semble presque avoir la conclusion avant l’enquête”. est même arrivé.”

“Et quand il parle de profits élevés des entreprises et de prix alimentaires élevés. Je suppose que ma question à l’honorable député serait, affirme-t-il qu’il y a des prix abusifs absolus dans ce pays? Ou pense-t-il qu’il y a des raisons plausibles comme pourquoi les bénéfices des entreprises pourraient être plus élevés et les prix des denrées alimentaires sont également plus élevés ? » Blois a déclaré, citant les Canadiens qui achètent plus de produits d’épicerie que d’aller au restaurant pendant la pandémie, à titre d’exemple.

Répondant à la question de son collègue, MacGregor a déclaré que les deux peuvent être vrais en même temps ; les prix des denrées alimentaires peuvent augmenter pour diverses raisons, tandis que les grandes entreprises profitent de l’accaparement du marché.

“Ces deux choses existent en même temps, et il est temps que les parlementaires prennent cette question au sérieux, lancent une enquête, obtiennent des réponses et relèvent le défi avec une politique efficace qui va lutter contre les inégalités dans ce pays.”

L’Université Dalhousie a récemment mené une étude qui a conclu que les preuves de « cupidité » dans le commerce de détail alimentaire au Canada sont « au mieux faibles ».

« En effet, les bénéfices et les marges sont plus élevés, mais très légèrement. Par rapport à certaines banques et autres grands acteurs économiques de notre économie, la différence est relativement faible. Nous devons également garder à l’esprit que de nombreux Canadiens bénéficieront de ces résultats financiers décents, car la plupart des régimes de retraite au Canada détiennent des actions dans au moins l’un des trois grands », a écrit Sylvain Charlebois, directeur principal des Laboratoires d’analyse agroalimentaire de Université Dalhousie.

Charlebois a déclaré que sur la base des recherches auxquelles il faisait partie, les données suggèrent que les épiciers pourraient ne pas être responsables.

“Cela dit, certains prix dans certaines catégories d’aliments se sont comportés de manière déraisonnable ces dernières années, cela ne signifie donc pas que la” cupidité “n’existe pas. Accepter que la « cupidité » existe et accuser les entreprises d’être abusives, cependant, est la partie la plus facile. Là où cela devient difficile, c’est de fixer des seuils. Combien c’est trop?” il a dit.