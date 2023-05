Gree ferme la division des smartphones

Les expéditions de smartphones en Chine ont atteint leurs valeurs les plus basses depuis plus d’une décennie au cours du premier trimestre de cette année et les conséquences pour certaines marques sont désormais pleinement visibles. Gree – le géant chinois de l’électroménager a maintenant démantelé sa division de smartphones, car la société quittera officiellement le marché des smartphones pour de bon.

Le dernier smartphone de Gree a été lancé en 2021 avec le Tosot G7 qui était un Meizu 18X rebadgé. La division des smartphones Gree a été fondée en 2015 avec des plans audacieux pour devenir l’un des principaux acteurs sur le marché chinois. La présidente franche de Gree, Dong Mingzhu, avait de grandes affirmations sur les smartphones de la société, affirmant qu’ils étaient « aussi bons que les iPhones d’Apple » et que Gree « dépasserait facilement Xiaomi » sur le marché des smartphones.

Avec le recul, ces affirmations semblaient ridicules à l’époque et ne se sont pas déroulées comme prévu. Pourtant, il est toujours triste de voir une marque de smartphone quitter le marché.

