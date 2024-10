GRECO, Patrick Frank (Patsy) – Nécrologie – Sault Ste. Marie

1936 – 2024

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Patrick à l’Hôpital de la région de Sault, entouré de sa famille aimante, le mercredi 25 septembre 2024, à l’âge de 88 ans. Époux dévoué et aimant de Marisa (Mary Louise) (née Perlini) depuis 67 ans. Elle était l’amour de sa vie et sa meilleure amie. Ils ont tout fait ensemble et ont aimé chaque minute de leur belle vie ensemble. Jusqu’au bout, ils sont allés faire leurs balades jusqu’à Gros Cap. Père précieux et aimant de Patti-Anne Garofalo (Tony), Paula et Anthony (Sara). Très fier grand-père d’Anthony Garofalo, Alyssa Lake (Jacob), Simona Newton (Cam), Steven Newton (Deniz), Matthew Greco, Justin Germanili (Carolina) et Jamey Dubreuil (Justin). Il n’aimait rien de plus que d’être avec ses arrière-petits-enfants, Delia, Amelia, Harrison, Quinton, Juliette, Cruz, Cash et Jack. Cher fils de feu Tony et de feu Mary Greco. Il manquera à ses sœurs Doreen Greco et Diane Ramsay (Sandy). Gendre de feu Omero et de feu Palma Perlini. Beau-frère de feu Arturo Perlini (Sestina). Cousin spécial Albert et Bianca DiDonato.

La priorité de Pat était sa famille, sa plus grande fierté et sa plus grande joie. Il répondait à tous les besoins de ses enfants. Pat rendait visite à Patti très souvent et ses paroles lui apportaient beaucoup de réconfort et d’encouragement. Il lui disait toujours : « Un jour, tout ira bien, n’abandonne pas. » Pat a aimé préparer les toasts et le café quotidiens d’Anthony, ainsi que la conférence d’après-match sur Blue Jay. Ses visites à Londres pour voir Paula et ses enfants étaient un pur bonheur. Il a adoré voyager toute sa vie. Pat était un fervent catholique, il aimait aller à la messe hebdomadaire, aimait ses sports (Blue Jays), aimait sa musique, en particulier Frank Sinatra et Jerry Vale. Grâce à ses sorties quotidiennes, il a noué des liens et des amitiés avec tous ceux avec qui il a eu affaire. C’était une grande source de bonheur et c’était si important pour lui.

Un merci tout spécial à l’hôpital de la région de Sault, à l’équipe attentionnée et compatissante de 3C, au Dr Dawson, au Dr George et aux deux infirmières extraordinaires et exceptionnelles, Alisha et Korri. Un merci sincère à son infirmière praticienne, Kelsey Kelly.

Un service familial privé a eu lieu. Un merci spécial au Père Boguslaw Jaroszek. L’inhumation au cimetière du Saint-Sépulcre. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons commémoratifs à la Fondation de l’Hôpital de la région de Sault ou à Lupus Canada. Les arrangements ont été confiés au Centre de crémation et de réception de la Maison Funéraire Northwood (942 Great Northern Rd, 705-945-7758). www.northwoodfuneral.com

J’ai mené le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi.

2 Timothée 4:7