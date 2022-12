Grèce : un véhicule de l’ambassade d’Italie détruit dans un attentat à la bombe incendiaire

Personne n’a été blessé dans l’incident à l’extérieur du domicile du fonctionnaire dans une banlieue nord de la capitale grecque. Les responsables des pompiers ont déclaré qu’un engin incendiaire rudimentaire avait explosé dans le garage de la maison du diplomate, brûlant une voiture et en endommageant une seconde. Dix-huit pompiers et six camions de pompiers ont été envoyés sur les lieux, ont indiqué les responsables.

Le ministère grec des Affaires étrangères a qualifié l’attaque de “répréhensible”. Il a ajouté que l’incident “ne perturbera en rien les excellentes relations et les liens d’amitié de longue date entre la Grèce et son partenaire et allié, l’Italie”.

Bien que moins fréquents ces dernières années, les incendies criminels par des groupes anarchistes et d’extrême gauche sont courants en Grèce et ciblent souvent des banques et des véhicules appartenant à des ambassades étrangères. Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque qui a suivi les manifestations de groupes anarchistes grecs en soutien à un militant anarchiste italien emprisonné, Alfredo Cospito, qui est en grève de la faim pour protester contre les conditions de détention. Le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu’il attendait les résultats d’une “enquête policière approfondie”, ajoutant: “Nous condamnons fermement l’ignoble attentat à l’explosif visant la voiture et la maison de la diplomate italienne Susanna Schlein à Athènes (et exprimons) notre entière solidarité et un soutien à notre collègue et au personnel (de l’ambassade). ___ Winfield a rapporté de Rome.