Grèce. Un policier comparaît devant le tribunal pour avoir tiré sur un adolescent

Le jeune de 16 ans, membre de la minorité rom, est dans un état critique dans un hôpital de Thessalonique. Le policier de 34 ans qui lui aurait tiré une balle dans la tête a été suspendu de ses fonctions et arrêté. Il a comparu devant le tribunal mardi matin pour une accusation de crime de tentative d’homicide involontaire coupable avec intention possible et un chef de délit pour avoir tiré illégalement avec son arme.