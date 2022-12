Grèce. Un policier comparaît devant le tribunal pour avoir tiré sur un adolescent

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – Un officier de police a comparu mardi devant un tribunal du nord de la Grèce pour avoir tiré sur un adolescent qui aurait omis de payer une facture de station-service, alors que des manifestants se rassemblaient à l’extérieur.

Le jeune de 16 ans, membre de la minorité rom, est dans un état critique dans un hôpital de Thessalonique. Le policier de 34 ans qui lui aurait tiré une balle dans la tête a été suspendu de ses fonctions et arrêté. Il a comparu devant le tribunal mardi matin pour une accusation de crime de tentative d’homicide involontaire coupable avec intention possible et un chef de délit pour avoir tiré illégalement avec son arme.

Il a demandé et obtenu plus de temps pour préparer sa défense, comme il est courant dans la justice grecque, avant de comparaître devant un juge d’instruction. Il comparaîtra à nouveau devant le tribunal vendredi.

Des échauffourées ont éclaté entre la police et les manifestants rassemblés devant le palais de justice, qui brandissaient une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Ce n’était pas l’essence, ce n’était pas l’argent, les flics ont tiré parce qu’il était Rom.

La fusillade s’est produite à l’extérieur de Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, avant l’aube lundi. Des agents d’une patrouille à moto ont poursuivi la camionnette de l’adolescent après qu’un employé de la station-service ait signalé la facture impayée de 20 euros (21 $).

La comparution devant le tribunal coïncide avec l’anniversaire de la fusillade mortelle par la police en 2008 de l’adolescent Alexis Grigoropoulos à Athènes qui a déclenché les pires émeutes de la Grèce depuis des décennies. Les marches de protestation commémorant Grigoropoulos deviennent souvent violentes.

Lundi soir, environ 1 500 personnes ont participé à une marche de protestation organisée par des groupes de gauche et anarchistes dans le centre de Thessalonique à propos de la dernière fusillade. Certains ont détruit des magasins et lancé des cocktails Molotov sur la police, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.

La police a arrêté six personnes après la fin de la marche.

Plusieurs centaines de personnes ont également pris part à une manifestation pacifique lundi dans le centre d’Athènes au sujet de la fusillade de l’adolescent ainsi que d’un incident passé au cours duquel un Rom a également été abattu lors d’une poursuite policière. Les manifestants de la capitale grecque portaient une banderole sur laquelle on pouvait lire : “Ils leur ont tiré dessus parce qu’ils étaient Roms”. De brefs affrontements ont éclaté avec la police après la fin de la manifestation.

Les membres de la communauté rom en Grèce et les militants des droits de l’homme accusent fréquemment les autorités grecques de discriminer les Roms. Plusieurs hommes roms ont été tués par balle ou blessés ces dernières années lors d’affrontements avec la police alors qu’ils cherchaient prétendument à échapper à une arrestation pour infraction à la loi.

Le jeune blessé n’a pas été nommé mais a été identifié par des proches comme un membre de la minorité rom.

