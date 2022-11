Grèce : Un bateau de migrants avait quitté la Libye avec 483 personnes

Commentez cette histoire Commentaire

ATHENES, Grèce – Les autorités grecques affirment qu’un bateau de pêche délabré bourré de migrants qui a été remorqué au port après avoir perdu la direction dans une mer agitée au sud de la Crète transportait un total de 483 personnes qui avaient navigué depuis la Libye. Les garde-côtes ont déclaré jeudi que les personnes à bord étaient des Syriens, des Égyptiens, des Pakistanais, des Palestiniens et des Soudanais et comprenaient 336 hommes, 10 femmes, 128 garçons et neuf filles. Ils ont tous été transférés mercredi après-midi sur un ferry amarré dans le sud de la Crète pour un logement temporaire.

Les passagers avaient été entassés dans un bateau de pêche de 25 mètres (82 pieds) qui avait quitté la Libye et se dirigeait vers l’Italie, ont indiqué les garde-côtes. Les passagers à bord ont lancé un appel de détresse lorsque le navire a eu des ennuis et a perdu la direction alors qu’il naviguait en Méditerranée au large de l’île de Crète, dans le sud de la Grèce, aux premières heures de mardi.

Une importante opération de sauvetage a été montée, impliquant une frégate grecque, deux navires de la garde côtière, cinq navires marchands à proximité et deux bateaux de pêche battant pavillon italien. Les conditions météorologiques défavorables, avec des vents forts et une mer agitée, ont empêché les passagers d’être transférés sur l’un des autres navires, et le bateau de pêche a finalement été remorqué vers un port du sud-est de la Crète par l’un des navires de pêche battant pavillon italien.

Le ministre des Migrations, Notis Mitarachi, a envoyé une lettre à la Commission européenne mardi après-midi, demandant que les passagers soient transférés vers d’autres pays de l’Union européenne. Il a souligné que la Grèce et d’autres pays situés aux frontières extérieures de l’UE où de nombreux migrants arrivent pour la première fois dans leurs efforts pour atteindre les pays européens les plus riches “ne peuvent pas s’attendre à assumer un fardeau sans cesse croissant et disproportionné par rapport à leurs capacités respectives”.

Des dizaines de milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique tentent chaque année de pénétrer dans l’Union européenne par de périlleux voyages en mer. La grande majorité se dirige vers les îles grecques orientales depuis la côte turque voisine dans de petits canots pneumatiques ou tente de traverser directement vers l’Italie depuis l’Afrique du Nord et la Turquie dans de plus gros navires.