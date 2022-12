Grèce : un adolescent rom abattu lors d’une poursuite policière décède

Le jeune de 16 ans avait été hospitalisé pendant plus d’une semaine dans la ville de Thessalonique, dans le nord du pays, après avoir été abattu aux premières heures du 5 décembre par un policier à moto impliqué dans une poursuite après que l’adolescent aurait rempli son camionnette à une station-service et est parti sans payer la facture de 20 euros (21 $).

THESSALONIQUE, Grèce – Un adolescent de la communauté rom grecque qui a reçu une balle dans la tête lors d’une poursuite policière pour une facture de station-service prétendument impayée est décédé, ont annoncé mardi l’hôpital qui le soignait et des membres de la communauté rom.

La fusillade a conduit à des jours de manifestations souvent violentes à Thessalonique, Athènes et dans d’autres parties de la Grèce par des membres de la communauté rom, malgré les appels des responsables de la communauté et de certains membres de la famille de l’adolescent à maintenir le calme.

L’officier de police de 34 ans accusé d’avoir tiré le coup de feu a été suspendu et assigné à résidence depuis vendredi dans l’attente d’une décision de justice sur l’opportunité de le placer en détention provisoire dans l’attente de son procès pour crime de tentative d’homicide involontaire coupable avec intention possible et un délit. compte d’avoir tiré illégalement avec son arme.