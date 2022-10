Grèce : recherche des 8 disparus après le chavirement d’un bateau de migrants

Chaque année, des milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient tentent d’entrer dans l’Union européenne via la Grèce. La plupart effectuent la traversée courte mais souvent périlleuse de la côte turque vers les îles grecques voisines dans des canots pneumatiques. D’autres choisissent de tenter de contourner la Grèce dans des voiliers et des yachts surpeuplés se dirigeant directement vers l’Italie.