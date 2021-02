Grèce: plus de 5000 étudiants universitaires se rassemblent devant le palais de justice sur la loi sur la sécurité du campus

Plus de 5 000 étudiants universitaires et autres manifestants se sont rassemblés devant un palais de justice de la deuxième plus grande ville de Grèce pour se rassembler contre une nouvelle loi sur la sécurité du campus.

La manifestation de mardi dans la ville du nord de Thessalonique, un rassemblement interdit sous les restrictions de pandémie, a eu lieu pour soutenir 31 personnes arrêtées lundi lorsqu’une manifestation contre la loi est devenue violente.

En vertu des nouvelles mesures approuvées par le Parlement ce mois-ci, la police peut commencer à patrouiller les terrains de l’université et procéder à des arrestations. L’accès de la police aux universités était auparavant limité pendant des décennies, provoquant un débat politique de longue date sur les libertés sur les campus.

Le gouvernement conservateur actuel soutient que les règles antérieures avaient permis à des activités criminelles et à des manifestations violentes de se produire sur des terrains universitaires. Mais les opposants politiques accusent le gouvernement d’utiliser le verrouillage pour sanctionner des pouvoirs de police élargis sans débat approprié.

Une partie de la controverse politique est enracinée dans la dictature militaire de 1967-73 en Grèce, lorsque les universités étaient une source importante de dissidence politique. Une révolte sanglante menée par des étudiants en 1973 a contribué à renverser le régime militaire du pays.