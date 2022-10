Grèce : opération de sauvetage d’un voilier transportant 80 migrants

ATHÈNES, Grèce (AP) – Une vaste opération de recherche et de sauvetage était en cours tôt vendredi pour environ 80 personnes à bord d’un voilier au large de la pointe sud de la Grèce continentale, ont annoncé les autorités.

Les garde-côtes ont déclaré que le voilier avait rencontré des problèmes à environ 3 milles marins (3,4 milles, 5,5 kilomètres) au sud du cap Maleas dans la région sud du Péloponnèse, avec environ 80 migrants à bord.

Deux patrouilleurs des garde-côtes et trois navires de passage se dirigeaient vers la zone, tandis que le voilier lui-même était remorqué par un remorqueur vers un port voisin, ont indiqué les garde-côtes.

Le temps était rude, avec des vents violents dans la région, mais il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes ou de personnes disparues.

Chaque année, des milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient tentent d’entrer dans l’Union européenne via la Grèce.

La plupart se dirigent vers les îles grecques orientales depuis la côte turque voisine dans de petits canots pneumatiques, mais de plus en plus d’autres optent pour des bateaux plus grands, tels que des voiliers et des yachts, qui cherchent parfois à contourner la Grèce et à se diriger directement vers l’Italie. Les deux voies peuvent être mortelles.

Plus tôt ce mois-ci, au moins 27 personnes se sont noyées dans deux incidents distincts de bateaux de migrants coulant dans les eaux grecques.

Dans l’un d’entre eux, 18 personnes sont mortes lorsqu’un bateau parti de Turquie a coulé au large de l’île de Lesbos, dans l’est de la mer Égée. Quelques heures plus tôt, un yacht transportant une centaine de migrants a coulé dans un coup de vent, tuant au moins neuf personnes et faisant six disparus.

The Associated Press