Grèce. Le nombre de morts dans les naufrages de migrants s’élève à 28

Douze personnes, tous des hommes, ont survécu au naufrage du voilier le 1er novembre, qui, selon les survivants, était parti d’Izmir sur la côte turque avec 68 personnes à bord. Le navire a eu des ennuis dans une mer agitée dans le détroit notoirement traître entre Evia et l’île d’Andros, a chaviré et a coulé.

Deux des survivants ont ensuite été arrêtés, soupçonnés d’avoir été capitaine et équipage du navire, et font face à des accusations de trafic de migrants.

Des dizaines de milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique tentent chaque année de se frayer un chemin vers l’Union européenne via de périlleux voyages en mer, la plupart tentant d’atteindre la Grèce ou l’Italie.