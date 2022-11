Grèce. Le nombre de morts dans les naufrages de migrants s’élève à 28

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les autorités grecques ont déclaré avoir retrouvé le corps d’une autre victime du naufrage de la semaine dernière d’un bateau de passeurs de migrants surchargé dans l’ouest de la mer Égée, portant le nombre de morts confirmé à 28.

Les garde-côtes ont déclaré jeudi que le corps d’un homme avait été retrouvé sur une plage de la côte sud de l’île d’Eubée, située juste à l’est de la capitale grecque. Parmi les morts figurent cinq enfants, tandis que 28 autres personnes sont toujours portées disparues.

Douze personnes, tous des hommes, ont survécu au naufrage du voilier le 1er novembre, qui, selon les survivants, était parti d’Izmir sur la côte turque avec 68 personnes à bord. Le navire a eu des ennuis dans une mer agitée dans le détroit notoirement traître entre Evia et l’île d’Andros, a chaviré et a coulé.

Deux des survivants ont ensuite été arrêtés, soupçonnés d’avoir été capitaine et équipage du navire, et font face à des accusations de trafic de migrants.

Le naufrage était le dernier d’une série de naufrages mortels de migrants dans les mers grecques ces derniers mois qui ont fait des dizaines de morts ou de disparus.

Des dizaines de milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique tentent chaque année de se frayer un chemin vers l’Union européenne via de périlleux voyages en mer, la plupart tentant d’atteindre la Grèce ou l’Italie.

The Associated Press