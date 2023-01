Grèce : le corps d’un bébé retrouvé dans un barrage ; mère arrêtée

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – Une femme a été arrêtée dans le nord de la Grèce après que sa fille de 11 mois a été retrouvée morte dans un barrage d’irrigation, a annoncé lundi la police.

Le suspect de 29 ans, dont le nom n’a pas été fourni par les autorités, doit comparaître devant un procureur plus tard lundi pour faire face à des accusations de meurtre. Les sauveteurs de la police ont retrouvé le corps du bébé dans le barrage d’Aliakmonas, à environ 500 kilomètres (310 miles) au nord d’Athènes.

La police a déclaré que le suspect avait reçu un traitement psychiatrique dans un hôpital public dans le passé et que la disparition de la jeune fille avait été signalée par des proches.

La femme, qui vit avec sa mère et son grand-père dans un village près de la ville septentrionale de Veroia, a été vue pour la dernière fois avec son enfant le soir du Nouvel An et a quitté la maison après avoir commandé un taxi.

Elle a déclaré à la police lors de son interrogatoire qu’elle avait laissé sa fille dans la zone d’observation du barrage, à 18 kilomètres (11 miles) de son domicile, ont indiqué les autorités.

The Associated Press