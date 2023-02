Grèce : le 2e aviateur retrouvé mort après le crash d’un avion de chasse

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les sauveteurs de l’armée de l’air grecque ont localisé le corps d’un deuxième aviateur porté disparu dans un accident d’entraînement mortel dans le sud-ouest de la Grèce, mettant fin à une recherche de deux jours en mer et sur terre, ont annoncé mercredi des responsables. -4E Phantom II s’est écrasé en mer lors d’un exercice d’entraînement lundi et le corps du copilote, le lieutenant Marios Touroutsikas, 29 ans, a été localisé peu de temps après. La recherche du pilote de 31 ans, le major. Stathis Tsitlakidis, avait poursuivi, impliquant des hélicoptères, des patrouilleurs, des plongeurs de la marine et un submersible sans pilote. « La nouvelle de la perte du major Tsitlakidis a aggravé notre chagrin national. L’armée de l’air et toute la Grèce sont en deuil et nous les honorons », a écrit le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis dans un tweet. Les responsables de l’armée de l’air n’ont donné aucun détail sur l’exercice d’entraînement ni sur la manière dont les corps des deux aviateurs ont été découverts, La télévision a rapporté que le couple avait pratiqué des manœuvres à basse altitude. L’exercice a été mené à partir de la base aérienne d’Andravida dans la région sud du Péloponnèse, à environ 275 kilomètres (170 miles) à l’ouest d’Athènes.