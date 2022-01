Grèce : Lancement d’une opération de sauvetage pour un baleineau blessé échoué dans des eaux peu profondes près d’Athènes | Nouvelles du monde

Des plongeurs, des vétérinaires, les garde-côtes et un ministre du gouvernement tentent d’aider un baleineau blessé après qu’il se soit retrouvé piégé dans des eaux peu profondes au large des côtes grecques, près d’Athènes.

La jeune baleine à bec de Cuvier, ou Ziphius cavirostris, a été repérée jeudi dans les eaux peu profondes de la région de Vouliagmeni avant que des plongeurs ne soient appelés pour la ramener en mer.

Mais il est réapparu dans une zone balnéaire près d’Athènes vendredi matin.

L’espèce vit généralement dans des eaux beaucoup plus profondes, laissant les experts craindre le pire pour la jeune baleine.

Image:

Deux vétérinaires spécialisés, une infirmière vétérinaire spécialisée et quatre organismes d’aide viennent actuellement en aide à la baleine. Photo : AP



« Le fait qu’il soit apparu dans des eaux peu profondes signifie qu’il n’est pas du tout en bonne santé », a déclaré sur place le vice-ministre de l’Environnement et de l’Energie Giorgos Amyras.

« En ce moment, l’animal souffre. »

Image:

Vendredi, des membres des médias grecs ont rassemblé le baleineau dans les eaux au large de la côte. Photo : AP



Les vétérinaires ont prélevé un échantillon de sang pour aider à diagnostiquer la baleine blessée et lui ont administré un antibiotique, a-t-il ajouté.

Deux vétérinaires spécialisés, une infirmière vétérinaire spécialisée et quatre organismes d’aide ont également été mobilisés pour tenter de le sauver.

Image:

On lui a administré un antibiotique et les experts attendent le résultat d’une prise de sang. Photo : AP



« Le pronostic n’est malheureusement pas bon », a déclaré M. Amyras.

« Mais nous faisons bien sûr tout notre possible pour sauver l’animal, qui est une espèce méditerranéenne, un joyau des mers grecques, et j’espère qu’il s’en sortira et que nous pourrons l’aider. »