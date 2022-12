Grèce : la frontière extérieure de l’UE se durcit, les mentalités aussi

Commentez cette histoire Commentaire

LYKOFI, Grèce – Accompagnés d’un nuage de moustiques, le capitaine de police Konstantinos Tsolakidis et trois autres gardes-frontières ont entrepris une patrouille en bateau le long de la rivière Evros qui forme une frontière naturelle entre la Grèce et la Turquie. L’itinéraire les emmène à travers un labyrinthe formé de grands roseaux, devant des grappes de flamants roses et des promeneurs en bateau visitant une réserve naturelle où la rivière se déploie pour rencontrer la Méditerranée.

L’Evros – appelé le fleuve Meric en Turquie – traverse l’une des régions les plus reculées d’Europe. Il devient également l’un des plus militarisés alors que la Grèce et l’Union européenne au sens large travaillent sur les moyens d’empêcher les migrants d’entrer dans le pays depuis la Turquie.

En 2023, la Grèce prévoit de tripler la longueur d’un mur frontalier en acier. La structure de 5 mètres (16 pieds) de haut, faite de colonnes en acier robustes, a des supports de fondation jusqu’à 10 mètres de profondeur et est surmontée de fil de rasoir et d’une barrière anti-gripture en métal.

Dans les zones contrôlées par l’armée du côté grec de la frontière, l’Union européenne finance et teste un réseau de surveillance avancé qui utilise un logiciel d’apprentissage automatique et un ensemble de caméras et de capteurs fixes et mobiles pour détecter les migrants essayant de traverser la frontière.

Les détracteurs des mesures soutiennent que la Grèce durcit les politiques autoritaires contre les migrants et les demandeurs d’asile, opérant dans l’ombre dans les zones frontalières sous contrôle militaire et où les observateurs civils extérieurs se voient refuser l’accès. La visite de l’Associated Press dans la zone frontalière gréco-turque s’est déroulée sous contrôle militaire et policier.

La police et les frontaliers se disent simplement heureux que le mur fonctionne.

« Il est impossible de pénétrer », explique Tsolakidis, qui supervise les patrouilles le long d’une section sud de la frontière. « Il a été construit dans des zones le long de l’Evros où les traversées étaient les plus fréquentes. Et la capacité de dissuasion est de 100 % ».

Dans une flambée d’activité post-pandémique, plus de 250 000 passages de migrants ont été empêchés cette année à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie jusqu’à fin novembre, selon les autorités grecques. Au cours de la même période, plus de 5 000 personnes ont été arrêtées après avoir traversé le fleuve.

Les gardes-frontières, qui utilisent des chiens renifleurs, des haut-parleurs et de puissants projecteurs lors des patrouilles, affirment que plusieurs incidents impliquant jusqu’à un millier de migrants ne sont pas rares en une seule journée pendant l’été et au début de l’automne lorsque les niveaux d’eau le long de l’Evros atteignent un creux annuel.

De petits îlots, certains chevauchant le point médian de la rivière où se trouve techniquement la frontière, réapparaissent de façon saisonnière, facilitant les traversées.

Achevé en 2021, le mur s’étend actuellement sur 37 kilomètres (23 miles) en trois sections distinctes, et les autorités prévoient d’ajouter jusqu’à 100 kilomètres (60 miles) supplémentaires pour couvrir la majeure partie de la frontière terrestre de 192 kilomètres.

Lorsque la construction du mur a commencé à la frontière il y a dix ans, elle a suscité un débat politique houleux et des manifestations publiques soutenues par des partis de gauche et des groupes grecs de défense des droits de l’homme.

La réaction cette fois-ci a été mise en sourdine.

Avec peu de discussions, le Parlement a récemment adopté un amendement d’urgence sanctionnant la prolongation, avec des règles pour les appels d’offres commerciaux et les garanties de contrôle des coûts toutes deux levées jusqu’au 30 juin 2023.

Un sondage publié par la télévision privée Antenna a révélé que près des deux tiers des électeurs grecs soutiennent des mesures plus strictes pour contrôler la migration, avec seulement 8,1 % affirmant que la police doit être assouplie. Le soutien aux mesures plus strictes a été signalé dans tous les partis et comprend plus de 60 % des électeurs du principal parti d’opposition de gauche – qui s’oppose officiellement à l’extension du mur.

L’enquête d’octobre a été réalisée par la société de sondage Marc pour la chaîne privée grecque.

Dans une section du mur nouvellement construite, des bourgeons de coton provenant de fermes voisines sont pris dans les barbelés, tandis que des chèvres sauvages, coupées de leurs pâturages habituels, parcourent la berge à la recherche de quelque chose à manger.

À quelques centaines de mètres (yards) vers l’ouest, Stavros Lazaridis, un ouvrier agricole de 41 ans, jette des balles de foin sur un camion. Il dit que l’extension ne peut pas venir assez vite.

« Avant la construction du mur, nous avions beaucoup de problèmes. Plus de 200 ou 300 (migrants) pouvaient traverser le village en une seule journée. C’était hors de contrôle”, a-t-il dit.

Le poste de police local a récupéré des camionnettes volées par des passeurs dans des villages frontaliers et abandonnées près d’une gare routière dans la ville portuaire de Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Des tas de vêtements, jetés par des migrants voyageant avec juste un petit sac à dos, se trouvent souvent près des autoroutes de la région.

Les habitants des villages frontaliers, dit Lazaridis, avaient l’habitude de sympathiser avec les migrants, dont beaucoup fuyaient les guerres au Moyen-Orient pour demander l’asile en Europe, mais ils en ont assez des perturbations nocturnes.

“Il y a des personnes âgées qui vivent dans ces villages, dont beaucoup vivent seules, et elles ont peur de quitter leur maison”, a-t-il déclaré. “C’est calme ici maintenant, mais plus au nord, là où il n’y a pas de (mur), les choses sont toujours folles.”

Les données des sondages suggèrent que les résidents d’autres États frontaliers de l’Union européenne, dont la Pologne et les États baltes, sont également devenus plus soucieux de leur sécurité alors que des menaces telles que la guerre en Ukraine se rapprochent des frontières extérieures du bloc.

Et une flambée dans une prise de bec entre la Grèce et la Turquie au sujet des frontières maritimes et des droits de forage a assombri les différends sur la migration.

La Grèce a déposé une série de plaintes internationales après que la police des frontières a trouvé en octobre 92 migrants de sexe masculin, dépouillés de leurs vêtements et accusé les autorités turques de les avoir délibérément poussés à la frontière.

La Turquie a accusé à plusieurs reprises la Grèce de procéder à des expulsions clandestines, appelées refoulements, de demandeurs d’asile potentiels et de mettre leur vie en danger.

Athènes est également sous le feu des principaux groupes de défense des droits de l’homme, des agences des Nations Unies et de l’Union européenne pour les réfugiés et même d’un groupe consultatif gouvernemental qui affirme que des centaines de témoignages crédibles ont été recueillis suggérant que des refoulements souvent violents se produisent à la frontière gréco-turque depuis jusqu’à 20 ans.

Les agences de l’ONU et de l’UE exigent la création d’un organe indépendant de surveillance des frontières, une demande à laquelle Athènes n’a jusqu’à présent pas donné suite.

Les différends avec les pays frontaliers de l’UE, et les problèmes de sécurité souvent légitimes qu’ils suscitent, ont réduit l’attention portée aux migrants ayant besoin d’une protection internationale et incitent les gouvernements européens à adopter des politiques intransigeantes, affirme Begum Basdas du Centre pour les droits fondamentaux du École Hertie à Berlin.

“La militarisation de la migration nous empêche de voir la question comme une préoccupation pour les droits de l’homme… et ce qui m’inquiète vraiment, c’est la montée de l’autoritarisme à travers la gestion des migrations dans l’Union européenne”, a déclaré Basdas.

“Les gens ne critiquent pas vraiment la sécurisation ou la construction de murs aux frontières parce qu’ils ne voient pas vraiment le lien entre la migration et la dégradation des valeurs démocratiques dans leur propre environnement, dans leurs propres droits”, a-t-elle déclaré.

“Mais, vous savez, ces murs sont littéralement en train d’être construits autour de nous.”

Costas Kantouris à Thessalonique, en Grèce, a contribué.