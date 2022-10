Grèce : Gales bloque les efforts pour retrouver les migrants disparus

KYTHIRA, Grèce (AP) – Des vents violents ont entravé les efforts autour de deux îles grecques vendredi pour retrouver au moins 10 migrants portés disparus après que des naufrages ont fait 23 morts, ont déclaré des responsables.

Un canot et un voilier ont coulé lors de deux incidents distincts tard mercredi et tôt jeudi au large des îles de Lesbos, près de la côte turque, et de Cythère, au sud de la Grèce continentale, provoquant un sauvetage nocturne dramatique, les survivants étant transportés en toute sécurité sur les falaises.

Les garde-côtes, la marine et les sauveteurs volontaires ont concentré leurs efforts autour d’une crique accidentée sur Kythira où le voilier s’est écrasé contre des rochers et s’est brisé, laissant des corps flottant dans l’épave jeudi.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui assistait à une réunion des dirigeants européens dans la capitale tchèque, Prague, a reproché à la Turquie voisine de ne pas avoir empêché les bateaux bourrés de migrants de quitter son littoral.

“Une fois de plus, j’appelle la Turquie à coopérer avec la Grèce pour arrêter ces réseaux impitoyables de trafiquants de personnes en détresse afin qu’il n’y ait plus de vies perdues inutilement dans la mer Égée”, a-t-il déclaré aux journalistes au début des réunions.

“La racine de ce problème, ce sont les bateaux qui quittent la côte turque”, a-t-il déclaré. “Et il ne fait aucun doute que la Turquie, si elle le veut, peut faire plus pour résoudre ce problème.” ___ Suivez la couverture d’AP sur la migration mondiale : https://apnews.com/hub/migration

