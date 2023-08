Grèce enquête pour savoir si des groupes organisés d’incendies criminels sont responsables des incendies de forêt meurtriers | Nouvelles du monde

La Grèce enquête pour savoir si des groupes organisés d’incendies criminels sont responsables des incendies de forêt qui ont fait au moins 20 morts.

GrèceLe plus grand incendie actuel brûle depuis cinq jours juste à l’extérieur de la ville d’Alexandroupolis, près de la frontière avec Turquie.

Les pompiers fouillent les zones incendiées de la région découvert 18 corps, vraisemblablement des migrantsdans une forêt mardi.

Une autre personne a été retrouvée morte lundi dans le nord de la Grèce, tandis qu’une autre est décédée dans un autre incendie dans le centre de la Grèce.

Le deuxième incendie majeur du pays se situe juste au nord-ouest d’Athènes et a ravagé des maisons entre la capitale et le parc national de Parnitha, une zone forestière dense.

Un homme se protège des flammes près d’Alexandroupolis. Photo : AP





Des incendies distincts font rage près d’Athènes





En seulement trois jours, la Grèce a connu 209 incendies de forêt, a déclaré un porte-parole des pompiers.

« Les conditions restent difficiles et dans de nombreux cas extrêmes », a déclaré Ioannis Artopios.

Les incendies se sont multipliés grâce aux vents violents et aux conditions chaudes et sèches. Alors que les vents s’atténuent, les autorités ont prévenu que le risque de nouveaux incendies restait élevé.

Des dizaines de villages de la région nord-est ont été évacués, tout comme l’hôpital d’Alexandroupolis, un ferry étant transformé en établissement médical flottant temporaire.

Patients à bord d’un ferry après avoir été évacués de l’hôpital d’Alexandroupolis





L’incendie d’Alexandroupolis vu d’en haut





Avec ses propres services d’urgence mis à rude épreuve, la Grèce a demandé l’aide d’autres pays européens.

L’Allemagne, la Suède, la Croatie et Chypre ont fourni des avions largeurs d’eau supplémentaires, tandis que davantage de pompiers et de réservoirs d’eau ont été envoyés par la Roumanie et la République tchèque.

La cause exacte des incendies n’est pas claire et la procureure de la Cour suprême grecque, Georgia Adilini, a ouvert une enquête pour déterminer si des groupes organisés d’incendies criminels opéraient dans la région.

Le ministre grec de la crise climatique et de la protection civile, Vassilis Kikilias, a confirmé que les incendies du nord-est se sont déclarés simultanément à plusieurs endroits.

De l’autre côté de la frontière turque, les incendies de forêt dans la province de Canakkale en sont désormais à leur deuxième jour grâce à des vents violents.

Plus de 1 250 personnes ont été évacuées de neuf villages et plus de 80 sont soignées pour les effets de la fumée.

Les autorités ont arrêté des bateaux dans le détroit voisin des Dardanelles, où des avions largeurs d’eau faisaient le plein.

Le ministre turc des Forêts, Ibrahim Yumakli, a déclaré que l’équipe de pompiers du pays était soutenue par plus de 24 avions et hélicoptères d’extinction d’incendie.

Pendant ce temps, les incendies de forêt Ténérife sont presque sous contrôle après déchirant 1 500 hectares (près de six miles carrés) dans une semaine, ont annoncé les autorités.

L’Italie a également signalé des incendies à des températures supérieures à 38°C (100°F) près de la destination estivale populaire de Sanremo.