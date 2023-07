Grèce : Des touristes britanniques sautent dans la mer après qu’un incendie a ravagé un bateau en bois | Nouvelles du monde

De jeunes enfants et des familles étaient à bord du bateau touristique lorsqu’il a été englouti par les flammes (Photo : Shaun Williams) Un groupe de touristes terrifiés a été forcé de sauter par-dessus bord pour s’échapper d’un bateau en bois après qu’il a pris feu. Des vacanciers britanniques faisaient partie des 82 passagers qui ont fui pour sauver leur vie lorsque le bateau a pris feu jeudi à 300 mètres de terre au large de l’île grecque de Rhodes. Des familles et de jeunes enfants ont plongé dans la mer après que l’enfer a rapidement déchiré un pont entier en quelques minutes. Des images choquantes montraient d’énormes flammes engloutissant tout le bateau alors qu’une épaisse fumée noire se déversait dans le ciel. Certains évadés ont nagé jusqu’au rivage sur la plage de Stegna dans la ville d’Archangelos, tandis que d’autres se sont entassés dans des bateaux de sauvetage qui sont venus à leur secours. Les responsables des garde-côtes grecs ont déclaré que toutes les personnes à bord avaient finalement été mises en sécurité avant que les ruines du navire détruit ne coulent. Mais des témoins disent que beaucoup ont été « traumatisés » par l’incident qui a vu une fillette de neuf ans et une femme de 50 ans souffrir de brûlures mineures, selon les rapports locaux.



Un énorme incendie a ravagé tout le bateau en quelques minutes (Photo : Shaun Williams)



Les passagers ont été contraints d’abandonner le bateau en feu avant qu’il ne coule (Photo: Shaun Williams) L’enfant et la femme ont été transportés à l’hôpital mais les médecins disent que leur état n’est pas grave. Shaun Williams, un ingénieur aéronautique de St Ives, en Cornouailles, a déclaré qu’il faisait une excursion en bateau avec sa famille pendant ses vacances lorsque l’incendie s’est déclaré. L’homme de 55 ans a déclaré qu’ils étaient environ une demi-heure après le début du voyage lorsqu’ils se sont arrêtés près de la plage de Stegna, au large de la côte est de Rhodes, pour faire de la plongée avec tuba. Il dit MailOnline: ‘Nous étions sur le pont supérieur et l’équipage a commencé à crier mais nous ne pouvions pas comprendre. Nous avons alors vu la fumée. Plus : Tendance

« L’équipage a essayé de combattre le feu mais le bateau était en bois et le feu s’est propagé rapidement. » Un certain nombre de bateaux dans la région sont venus en aide à certains des passagers évacués, tandis que d’autres ont nagé jusqu’au rivage (Photo : Shaun Williams) M. Williams a déclaré qu’il y avait « beaucoup de panique » parmi les familles avec de jeunes enfants à bord et le capitaine du bateau a dit à tout le monde de « se mettre à la mer » après que l’équipage ait distribué des gilets de sauvetage. « Nous avons tous sauté dedans et je dirais qu’en une minute ou deux, l’endroit où nous nous tenions était complètement en feu », a-t-il déclaré. Un certain nombre de bateaux dans la région sont venus à leur secours et ont ramené les passagers évacués à terre, selon M. Williams. Il a ajouté: « Nous n’avons pas été blessés mais mon fils de neuf ans a été traumatisé pendant un certain temps. » Les services d’urgence, dont les pompiers, ont été appelés sur les lieux immédiatement après le déclenchement de l’incendie.



L’énorme incendie pouvait être vu des spectateurs à terre (Photo: Shaun Williams) Des passants stupéfaits regardaient avec horreur depuis la plage, avec les énormes nuages ​​​​de fumée en mer clairement visibles. L’Autorité portuaire centrale grecque a déclaré qu’elle prendrait des mesures pour lutter contre la pollution marine après le naufrage du bateau. Les autorités grecques ont confirmé qu’heureusement, aucun passager n’a été gravement blessé et a ensuite été transféré à son hôtel en bus. Le mois dernier, au moins 78 personnes ont été tuées après qu’un bateau a chaviré avec 700 personnes à bord. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

