Grèce : Des enfants parmi les morts dans le naufrage d’un bateau de migrants

ATHÈNES, Grèce (AP) – Au moins cinq enfants figurent parmi les 22 personnes dont la mort a été confirmée dans le naufrage d’un voilier qui transportait des migrants, ont annoncé jeudi les garde-côtes grecs, tandis qu’une opération de recherche et de sauvetage se poursuivait pour 34 autres personnes toujours signalées. disparu.

Seules 12 personnes, toutes des hommes, ont été retrouvées vivantes depuis que le voilier a coulé dans les eaux traîtresses entre les îles d’Eubée et d’Andros, à l’est de la capitale grecque, aux premières heures de mardi. Les neuf premiers survivants avaient été retrouvés sur des rochers sur un îlot inhabité et avaient déclaré aux autorités qu’ils se trouvaient sur un voilier transportant au total environ 68 personnes qui avaient appareillé d’Izmir sur la côte turque.

Ils ont dit que le bateau avait chaviré et coulé dans une mer agitée. L’opération de sauvetage initiale a été menée par des vents violents dans le détroit de Kafireas entre les deux îles, une zone connue pour ses mers agitées.

Les garde-côtes ont déclaré jeudi qu’un total de 22 corps avaient été récupérés en mer, dont cinq enfants – trois garçons et deux filles – et six femmes.

Le naufrage était le dernier d’une série de naufrages meurtriers récents de bateaux transportant des migrants à travers les mers grecques.

Une opération de recherche et de sauvetage distincte était menée dans l’est de la mer Égée au large de l’île de Samos, qui se trouve près de la côte turque, pour sept personnes toujours portées disparues après qu’un canot transportant 12 personnes aurait chaviré lundi. Quatre personnes, qui, selon les garde-côtes, étaient toutes des Palestiniens, ont été secourues lundi et un corps a été retrouvé mardi.

Chaque année, des milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient tentent d’entrer dans l’Union européenne via la Grèce.

La plupart effectuent la traversée courte mais souvent périlleuse de la côte turque vers les îles grecques voisines dans des canots pneumatiques souvent inaptes à la navigation. D’autres choisissent de tenter de contourner la Grèce dans des voiliers et des yachts surpeuplés se dirigeant directement vers l’Italie.

Au moins 27 personnes se sont noyées dans deux naufrages distincts le mois dernier. Dans l’un d’entre eux, 18 personnes sont mortes lorsqu’un bateau parti de Turquie a coulé au large de l’île de Lesbos, dans l’est de la mer Égée. Dans l’autre, un yacht transportant environ 100 personnes a coulé dans un coup de vent, tuant au moins neuf personnes et laissant six autres disparues.

