Grèce : des dizaines de personnes toujours portées disparues après le naufrage d’un bateau de migrants

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les autorités grecques affirment qu’une opération de recherche et de sauvetage est en cours pour une deuxième journée pour des dizaines de migrants portés disparus après que le bateau sur lequel ils se trouvaient a coulé dans une mer agitée au large d’une île du sud-est de la Grèce.

Un navire de la marine grecque et trois navires marchands à proximité recherchaient toujours entre 30 et 50 personnes portées disparues après que le bateau qui les transportait de la côte turque d’Antalya vers l’Italie ait chaviré aux premières heures de mercredi.

Aucun autre survivant n’a été retrouvé depuis que 29 hommes d’Afghanistan, d’Iran et d’Irak ont ​​été secourus peu de temps après le naufrage du bateau à environ 33 milles marins (38 milles; 61 kilomètres) au sud-est de l’île de Karpathos, ont indiqué les garde-côtes grecs. Les survivants avaient déclaré aux autorités qu’il y avait au total entre 60 et 80 personnes à bord du bateau.

Les autorités grecques ont déclaré que le chavirement s’était produit dans les eaux internationales, mais dans la zone de responsabilité de recherche et de sauvetage de la Grèce.

Deux des survivants ont été arrachés à la mer par un hélicoptère de l’armée de l’air et transportés à Karpathos, tandis que les 27 autres ont été récupérés par un navire marchand et transportés sur l’île de Kos, où ils sont arrivés mercredi après-midi.

Une vidéo diffusée par les garde-côtes montre les hommes transférés du navire marchand à un bateau des garde-côtes qui les a ensuite transportés à Kos. Là, vêtus de combinaisons blanches et portant des masques, ils ont débarqué, beaucoup d’entre eux boitant mais tous marchant sans aide, et se sont dirigés vers un bus qui les attendait.

On ne savait pas immédiatement pourquoi le bateau avait coulé, mais les conditions météorologiques dans la région étaient difficiles, avec des vents forts et une mer agitée, ont indiqué les autorités.

La route maritime la plus courante pour les demandeurs d’asile du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique est celle qui relie la Turquie aux îles grecques voisines de la mer Égée.

Mais avec les autorités grecques qui multiplient les patrouilles dans la région et font face à des informations persistantes faisant état d’expulsions sommaires de nouveaux arrivants vers la Turquie sans leur permettre de demander l’asile, beaucoup tentent maintenant la route beaucoup plus longue et plus dangereuse directement vers l’Italie. Les autorités grecques nient avoir procédé à des expulsions sommaires illégales de demandeurs d’asile.

The Associated Press