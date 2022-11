Grèce : des dizaines de personnes portées disparues après le naufrage d’un bateau transportant des migrants

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les autorités grecques ont lancé une importante opération de recherche et de sauvetage pour des dizaines de migrants portés disparus après qu’un bateau sur lequel ils voyageaient depuis la Turquie s’est renversé et a coulé par mauvais temps pendant la nuit entre les îles d’Evia et d’Andros.

Les garde-côtes ont déclaré mardi que neuf personnes, tous des hommes, avaient été retrouvées sur un îlot rocheux inhabité dans le détroit de Kafirea entre les deux îles, situées à l’est de la capitale grecque. Les survivants, qui ont été récupérés par un patrouilleur des garde-côtes, ont déclaré aux autorités qu’il y avait au total environ 68 personnes à bord du voilier lorsqu’il a coulé et qu’ils avaient initialement quitté Izmir sur la côte turque.

Les autorités ont d’abord été alertées par un appel de détresse dans les premières heures de mardi de la part de passagers disant que le bateau sur lequel ils se trouvaient était en difficulté, mais elles n’ont pas fourni de localisation. Le temps dans la région était particulièrement rude, avec des vents violents. Les garde-côtes ont déclaré qu’un hélicoptère, un patrouilleur des garde-côtes et deux navires à proximité participaient à l’opération de recherche et de sauvetage.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration.

The Associated Press