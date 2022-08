Grèce : des dizaines de personnes portées disparues après le naufrage d’un bateau de migrants

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les autorités grecques ont déclaré qu’une importante opération de recherche et de sauvetage avait été lancée à l’est de l’île de Karpathos après qu’un bateau transportant des dizaines de migrants aurait coulé pendant la nuit.

Les garde-côtes ont déclaré mercredi que 29 personnes, tous des hommes, avaient été sauvées de la mer à 33 milles marins (38 milles, 61 kilomètres) à l’est sud-est de Karpathos, une île du sud-est entre Rhodes et la Crète. Les personnes secourues venaient d’Afghanistan, d’Irak et d’Iran, et ont déclaré aux autorités qu’il y avait environ 60 à 80 personnes à bord du navire lorsqu’il a coulé, ont indiqué les garde-côtes.

Les personnes secourues ont déclaré que le bateau avait quitté la région d’Antalya sur la côte sud de la Turquie et visait l’Italie lorsqu’il a rencontré des problèmes pendant la nuit.

Deux patrouilleurs des garde-côtes, un navire de la marine grecque, un hélicoptère de l’armée de l’air et au moins trois navires naviguant à proximité participaient aux efforts de recherche et de sauvetage, ont indiqué les garde-côtes.

La route maritime la plus courante pour les demandeurs d’asile du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique est celle qui relie la Turquie aux îles grecques voisines.

Mais avec les autorités grecques augmentant les patrouilles dans la mer Égée et avec des informations selon lesquelles la Turquie expulse sommairement des personnes sans leur permettre de demander l’asile, beaucoup contournent maintenant les îles grecques et tentent d’emprunter la route la plus longue et la plus dangereuse directement vers l’Italie. Les autorités grecques nient avoir procédé à des expulsions sommaires illégales de demandeurs d’asile.

The Associated Press