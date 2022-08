Grèce : des dizaines de personnes portées disparues après le naufrage d’un bateau de migrants

ATHÈNES, Grèce – Les autorités grecques ont annoncé qu’une importante opération de recherche et de sauvetage avait été lancée à l’est de l’île de Karpathos après qu’un bateau transportant des dizaines de migrants aurait coulé pendant la nuit.

Les garde-côtes ont déclaré mercredi que 29 personnes, tous des hommes, avaient été sauvées de la mer à 33 milles marins (38 milles, 61 kilomètres) à l’est sud-est de Karpathos, une île du sud-est entre Rhodes et la Crète. Les personnes secourues venaient d’Afghanistan, d’Irak et d’Iran, et ont déclaré aux autorités qu’il y avait environ 60 à 80 personnes à bord du navire lorsqu’il a coulé, ont indiqué les garde-côtes.