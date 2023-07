Grèce. Des centaines d’adolescents irlandais fuient l’île de la fête après la mort d’amis | Nouvelles du monde

Max Wall (à gauche) et Andrew O’Donnell sont tous deux décédés sur l’île grecque d’Ios (Photo : PA/Getty)

Des centaines d’étudiants irlandais « traumatisés » tentent désespérément de quitter la Grèce suite au décès de deux adolescents de la même école.

On pense qu’Andrew O’Donnell, 18 ans, est tombé et s’est cogné la tête alors qu’il rentrait chez lui après une soirée le long des falaises de l’île d’Ios.

« Il a dû se tromper de chemin », a déclaré le porte-parole de la police, Konstantine Dimoglidou, après sa mort subite aux premières heures de samedi.

Quelques heures plus tard, le camarade de classe d’Andrew, Max Wall, 18 ans, attendait un ferry au port de l’île lorsqu’il s’est effondré. Il a été transporté d’urgence dans un centre de santé local, mais il n’a pas pu être sauvé.

Il est maintenant apparu que Max avait déjà subi une opération cardiaque et aurait été bouleversé lorsqu’il a appris la tragique nouvelle concernant Andrew.

Le brigadier Thanos Loukas a déclaré: «Max a été retrouvé très près de l’endroit où il séjournait. Nous avons depuis entendu qu’il avait des antécédents de problèmes cardiaques, mais les réponses se trouvent dans les autopsies. La cause du décès dans les deux cas deviendra plus claire une fois qu’ils seront effectués.

Un autre policier de l’île a ajouté: «Max s’est effondré quand il a entendu ce qui s’était passé. Tout le monde dit ce qui est vrai, que l’incident ressemble à une tragédie grecque antique. Toute l’île est sous le choc.

Les adolescents célébraient leur diplôme du St Michael’s College avec des centaines d’autres étudiants de la région très unie du sud de Dublin.





Des centaines d’étudiants irlandais étaient en vacances à Ios (Photo: Getty Images / iStockphoto)





Le corps d’Andrew O’Donnell a été découvert samedi





Max Wall, 18 ans, est décédé après s’être effondré dans le port de l’île d’Ios

Le directeur de l’école, Tim Kelleher, a déclaré: «Ils veulent tous partir. Ils étaient traumatisés et les gens disaient que je voulais rentrer à la maison.

«South Dublin est une petite paroisse, toutes les écoles se connaissent, elles jouent les unes contre les autres, elles sont amies les unes avec les autres, il y a des frères et sœurs plus âgés et des amis dans toute la région qui sont profondément dévastés.

« C’est une communauté soudée. Quand quelque chose comme ça arrive, il y a beaucoup d’hystérie et beaucoup de peur et les parents sonnent et tout le monde est traumatisé, en particulier les garçons qui étaient avec Andrew et Max. Ils sont traumatisés.

« Ils veulent juste rentrer à la maison et seront tous à la maison dans les prochaines 48 heures. »

M. Kelleher a décrit Andrew comme un « jeune homme fantastique, un grand sportif, un footballeur fantastique », brillant sur le plan académique et impatient de commencer l’université.

Il a décrit Max comme « très brillant », « passionné de rugby » et avait « le monde à ses pieds ».

Il était « plein d’optimisme et d’espoir pour l’avenir », a ajouté M. Kelleher.

Le Tánaiste irlandais Micheál Martin a déclaré hier: “ C’est la nouvelle la plus dévastatrice et la plus traumatisante qu’un parent puisse entendre et c’est le cauchemar de tous les parents et beaucoup de nos fils et filles partent à l’étranger après les certificats de fin d’études et après les examens.

« De toute évidence, beaucoup de leurs amis sont là-bas à Ios et c’est une période très, très difficile pour eux maintenant et nous leur demandons simplement de prendre soin les uns des autres au cours des prochains jours et dans la période difficile à venir. »

