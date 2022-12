Grèce : caution fixée pour le policier qui a tiré sur un adolescent rom

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – Un tribunal grec a décidé qu’un policier accusé d’avoir mortellement blessé un adolescent rom lors d’une poursuite en voiture pour une facture de station-service prétendument impayée devrait être libéré sous caution en attendant son procès.

La fusillade du 5 décembre contre Kostas Frangoulis, 16 ans, père d’un enfant, a déclenché des journées de manifestations qui ont souvent tourné à la violence, malgré les appels à la retenue lancés par la famille de l’adolescent et les dirigeants de la communauté rom. Frangloulis est décédé la semaine dernière, après avoir passé plusieurs jours dans un état critique à l’hôpital avec une blessure par balle à la tête.

Un panel de juges a rendu la décision lundi, ordonnant la libération de l’officier de 34 ans dans l’attente de son procès. La seule condition de libération sous caution était l’interdiction de quitter le pays.

La police a déclaré que l’adolescent avait tenté de percuter les motos de police qui le poursuivaient après avoir prétendument quitté une station-service sans payer une facture de 20 euros (21 $). L’officier accusé d’avoir tiré sur lui a déclaré qu’il avait tiré parce qu’il craignait que la vie de ses collègues ne soit en danger.

L’officier avait été inculpé d’un chef d’accusation de tentative d’homicide involontaire coupable avec intention possible et d’un chef d’accusation de délit d’avoir tiré illégalement avec son arme. Il avait été assigné à résidence à la suite d’une première comparution à la suite d’un désaccord entre le procureur et le juge d’instruction sur l’opportunité de le placer en détention provisoire.

L’accusation devrait être transformée en homicide involontaire après le décès de l’adolescent. Cette procédure obligera l’agent à comparaître à nouveau devant le tribunal pour un témoignage préliminaire supplémentaire.

