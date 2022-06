Grèce : bloquée sur une petite île, une mère migrante accouche

LESBOS, Grèce (AP) – Les autorités grecques affirment qu’une femme d’Érythrée a accouché sur un îlot rocheux inhabité après avoir voyagé avec d’autres migrants de la Turquie voisine.

Un responsable des garde-côtes a déclaré que 29 Érythréens adultes – 24 hommes et cinq femmes – avaient été repérés mercredi lors d’une patrouille près de l’île grecque de Lesbos. Une des femmes venait d’accoucher.

Ils ont également été secourus et emmenés à Lesbos, la mère et le bébé étant hospitalisés.

« Ils ont été repérés par une patrouille et sont tous en bonne santé », a déclaré le responsable des garde-côtes sous couvert d’anonymat car aucune annonce officielle n’a encore été publiée.

« La mère et le bébé sont également en bonne santé », a déclaré le responsable.

Les migrants ont été retrouvés sur l’îlot de Barbalias, à environ trois kilomètres (deux miles) à l’est de Lesbos et à environ 20 kilomètres (12 miles) de la côte turque. Les autorités locales ont déclaré que le bébé était un garçon.

Lesbos était le point d’entrée le plus actif dans l’Union européenne pendant la crise de 2015-2016, lorsque des centaines de milliers de réfugiés et de migrants ont fui la guerre en Irak, en Syrie et ailleurs.

Mais la Grèce a régulièrement durci ses politiques migratoires et beaucoup de personnes quittant la Turquie empruntent désormais la route la plus longue et la plus dangereuse vers la Turquie.

Au cours du week-end, les garde-côtes ont secouru 108 migrants d’un voilier qui fuyait et sans gouvernail près de l’île de vacances de Mykonos.

Séparément mercredi, un homme soupçonné d’être un migrant a été retrouvé mort dans le coffre d’une voiture dans un lac artificiel près de la frontière gréco-turque. Des agents de la police des frontières avaient poursuivi le véhicule après que le conducteur eut refusé de s’arrêter pour un contrôle routier. Cinq autres passagers, tous également considérés comme des migrants entrés illégalement dans le pays, et le chauffeur ont été arrêtés, a indiqué la police.

Costas Kantouris a rapporté de Thessalonique, en Grèce. Derek Gatopoulos à Athènes, Grèce a contribué à ce rapport.

Panagiotis Balaskas et Costas Kantouris, The Associated Press