Grèce. Appel au calme après des troubles suite à des tirs de la police

ATHÈNES, Grèce – Le gouvernement grec a appelé au calme jeudi après des troubles nocturnes dans un quartier d’Athènes et une zone à l’extérieur de la deuxième plus grande ville de Grèce dans le nord à la suite de la fusillade par la police d’un adolescent rom lors d’une poursuite policière.

Des manifestants dans le quartier industriel d’Aspropyrgos, dans l’est d’Athènes, auraient incendié une entreprise locale de pneus et un bus et installé des barricades enflammées dans les rues. Les autorités ont averti les habitants d’Aspropyrgos vers minuit de mercredi à jeudi de rester à l’intérieur, portes et fenêtres fermées.