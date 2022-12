Grèce. Appel au calme après des troubles suite à des tirs de la police

ATHÈNES, Grèce (AP) – Le gouvernement grec a appelé au calme jeudi après des troubles nocturnes dans un quartier d’Athènes et une zone à l’extérieur de la deuxième ville du pays à la suite de l’assassinat par la police d’un adolescent rom.

Des manifestants dans le quartier industriel d’Aspropyrgos, dans l’est d’Athènes, auraient incendié une entreprise locale de pneus et un bus et installé des barricades enflammées dans les rues. Mercredi vers minuit, les autorités ont averti les habitants d’Aspropyrgos de rester à l’intérieur, portes et fenêtres fermées.

La chaîne de télévision publique grecque ERT a déclaré que des manifestants d’un campement rom voisin s’étaient introduits dans le commerce des pneus et l’avaient incendié.

Dans le nord de la Grèce, des manifestants des colonies roms voisines ont également érigé des barrages routiers dans la région de Chalkidona, à environ 40 kilomètres (25 miles) à l’ouest de Thessalonique, et dans une autre région.

“Je voudrais demander calme et prudence à tous, mais aussi affirmer clairement qu’il n’y aura pas la moindre tolérance envers les comportements agressifs, illégaux et violents envers les forces de l’ordre”, a déclaré le porte-parole du gouvernement Giannis Oikonomou lors d’un point de presse régulier du gouvernement. Jeudi.

Des manifestations qui sont souvent devenues violentes ont éclaté à Thessalonique, Athènes et dans d’autres régions depuis lundi, lorsqu’une poursuite policière contre un jeune de 16 ans qui aurait quitté une station-service de Thessalonique sans payer la facture s’est terminée par l’abattage du jeune.

L’adolescent, dont l’identité n’a pas été officiellement dévoilée mais a été identifié par des proches comme un membre de la communauté rom, a reçu une balle dans la tête et reste hospitalisé dans un état critique.

L’officier de police de 34 ans qui a tiré le coup de feu a été suspendu et doit comparaître devant le tribunal vendredi pour être interrogé sur des accusations d’homicide involontaire coupable avec intention possible et de délit d’avoir tiré illégalement avec son arme.

La police a déclaré que le jeune avait tenté de percuter l’une des motos de police impliquées dans la poursuite avec sa camionnette, et le policier a déclaré lors d’une comparution préliminaire devant le tribunal qu’il avait tiré parce qu’il croyait que la vie de ses collègues était en danger.

Oikonomou a déclaré que l’affaire, qu’il a décrite comme un “incident tragique”, faisait l’objet d’une enquête approfondie. Il a déclaré que l’incident “n’excuse en aucune façon les actes de violence et l’anarchie commis par ceux qui veulent protester”.

The Associated Press