Grèce : 71 migrants à bord d’un bateau atteignant l’île du sud

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les autorités grecques ont porté vendredi à 71 le nombre de migrants à bord d’un voilier qui a atteint l’île méridionale de Cythère un jour plus tôt, le troisième navire bondé à le faire en deux jours.

Le bateau, un catamaran à voile, a été localisé aux premières heures de jeudi au large de la côte ouest de Cythère. Les garde-côtes ont indiqué que sept femmes et 12 mineurs figuraient parmi les 71 personnes à bord. Neuf venaient d’Iran et les autres d’Irak. Jeudi, les garde-côtes avaient déclaré que les premières indications étaient que le bateau transportait 67 personnes.

Quelque 170 personnes, la grande majorité d’Afghanistan, d’Irak et d’Iran, étaient arrivées à Cythère sur deux autres voiliers mercredi.

Les garde-côtes ont déclaré que cinq personnes soupçonnées de trafic de migrants avaient été arrêtées – trois ressortissants turcs qui se trouvaient à bord du premier navire et deux ressortissants russes sur le second.

Située au large de la pointe sud du Péloponnèse, Cythère n’est pas une destination cible pour les milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. La plupart des pays qui tentent d’entrer dans l’Union européenne passent de la côte turque aux îles voisines de la mer Égée orientale en Grèce.

Mais avec les autorités grecques augmentant les patrouilles dans la région et faisant face à des rapports persistants de refoulements – expulsions sommaires et illégales de nouveaux arrivants vers la Turquie sans leur permettre de demander l’asile – de plus en plus de personnes tentent une route beaucoup plus longue et plus dangereuse directement vers l’Italie. .

Les autorités grecques nient avoir procédé à des refoulements.

Vendredi, le ministre des migrations Notis Mitarachi a déclaré sur la radio grecque Skai que les flux migratoires vers la Grèce étaient à leur plus bas depuis une décennie l’année dernière, avec 8 500 personnes arrivant dans le pays en 2021. La radio Skai l’a cité comme disant que 2022 devrait voir le deuxième plus faible nombre d’arrivées au cours des 10 dernières années, avec environ 7 000 personnes arrivées jusqu’à présent.

La Grèce a été largement critiquée par des groupes d’aide, des demandeurs d’asile et certains politiciens européens pour avoir utilisé des tactiques brutales, en particulier des refoulements, pour réduire le nombre d’arrivées.

“L’humanitarisme est très important, mais les personnes qui souhaitent venir dans l’UE en raison des inégalités qui existent dans le monde sont des centaines de millions”, a déclaré Skai citant Mitarachi. “Nous ne parlons pas d’une Europe fermée, mais non d’une Europe dans laquelle les trafiquants décident qui entre.”

Mitarachi a répété qu’une clôture de 38 kilomètres (24 miles) le long de la frontière terrestre nord-est de la Grèce avec la Turquie serait prolongée de 80 kilomètres (50 miles).

Les autorités grecques ont fait l’objet de critiques virulentes la semaine dernière à propos d’un groupe principalement de Syriens qui avaient été piégés pendant des jours sur un îlot de la rivière Evros qui longe la frontière gréco-turque dans le nord-est de la Grèce. Les responsables grecs insistent sur le fait que l’îlot se trouve du côté turc de la frontière.

La police a déclaré lundi avoir trouvé 38 personnes du côté grec de la frontière, loin du fleuve. Le groupe a déclaré aux autorités qu’une fillette de 5 ans était morte d’une piqûre de scorpion sur l’îlot pendant l’épreuve. Mitarachi a déclaré plus tôt cette semaine que la Grèce travaillerait avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge internationaux pour récupérer le corps de l’enfant.

