Grèce : 62 migrants secourus d’un voilier en mer Egée

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les garde-côtes grecs affirment que des dizaines de migrants ont été secourus d’un voilier qui a émis un appel de détresse après avoir commencé à prendre l’eau alors qu’il naviguait dans l’est de la mer Égée.

Les garde-côtes ont déclaré avoir lancé une opération de recherche et de sauvetage après avoir reçu un appel de détresse aux premières heures de lundi concernant un navire en détresse dans une mer agitée au sud de l’île isolée de Syrna, au sud de l’île de Kos.

Un porte-conteneurs battant pavillon allemand dans la région a secouru les 62 personnes qui se trouvaient à bord du voilier en détresse, qui prenait l’eau, ont indiqué les garde-côtes. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de personnes disparues ou de victimes.

Les survivants ont ensuite été transférés dans un canot de sauvetage des garde-côtes et ont été transportés sur l’île de Kos. Leurs nationalités n’étaient pas immédiatement connues.

Des dizaines de milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique tentent chaque année de se frayer un chemin vers l’Union européenne via de périlleux voyages en mer, la plupart tentant d’atteindre la Grèce ou l’Italie.

Beaucoup tentent le court mais périlleux voyage en mer de la Turquie vers les îles grecques voisines, généralement dans des canots pneumatiques. Mais d’autres tentent de plus en plus de se rendre directement de la Turquie à l’Italie dans des voiliers ou des yachts très surpeuplés.

Les naufrages et les chavirages de voiliers et de dériveurs au cours des derniers mois ont fait des dizaines de morts et de disparus dans les mers grecques.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

The Associated Press