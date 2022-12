Grèce : 4 personnes arrêtées après un bateau et 97 retrouvées au large d’une île grecque

Les passagers, qui ont été transportés vers le continent grec par un navire des garde-côtes, venaient d’Égypte, d’Afghanistan, de Syrie, de Somalie, d’Israël et d’Irak, ont indiqué les garde-côtes. Le bateau était parti d’Izmir en Turquie et s’était dirigé vers l’Italie, les migrants payant aux passeurs en Turquie 8 000 euros chacun pour le voyage.

Des dizaines de milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique tentent chaque année de pénétrer dans l’Union européenne par de périlleux voyages en mer. La grande majorité se dirige vers les îles grecques orientales depuis la côte turque voisine dans de petits canots pneumatiques ou tente de traverser directement l’Italie depuis l’Afrique du Nord et la Turquie dans de plus gros navires.